Gratuito: Coral feminino se apresenta no Cineteatro São Luiz

O espetáculo "Dizem Que É Uma Estrada Mas Não Passa de Uma Ausência" participa da programação de celebração dos oito anos de reabertura do São Luiz

Como parte das celebrações dos oito anos de reabertura do Cineteatro São Luiz, será exibido nesta quinta-feira, 25, o espetáculo “Dizem Que É Uma Estrada Mas Não Passa de Uma Ausência”. A apresentação do coral de mulheres Folk - Canções de Antigas Novidades será realizada às 19 horas e a entrada é gratuita.

O espetáculo foi desenvolvido a partir de três matérias jornalísticas de 2017. Uma retratava o incêndio florestal de Pedrógão Grande, em Portugal. Outra apresentava o caso de uma mulher encontrada mumificada em apartamento cinco anos após sua morte. A terceira, por fim, versava, a partir do relato de Chieko Ito, de 91 anos, sobre o envelhecimento da população japonesa.

Preenchido por músicas folk, o espetáculo tem em sua história discussões sobre solidão, sonhos, ausências e esperanças. A obra tem direção musical de Carlos do Valle e direção cênica de Bruno Mariano. Criado em 2013 e inicialmente um quarteto feminino, o grupo independente de música folk atualmente tem cerca de 20 integrantes.

O coral de Fortaleza já estreou espetáculos e recitais como "Canções em Tecnicolor" (2017), "Dizem Que É Uma Estrada Mas Não Passa De Uma Ausência"(2019/2023) e "Iluminância" (2022), além do videoclipe da canção "House Of The Rising Sun", gravado na Estação João Felipe em 2016.

As vozes são de Angela Gabriela Mota, Anna Gabryella Rocha, Bruno Mariano, Claudia Nascimento, Deborah Marques, Diana Laureano, Érica Albernaz, Evi Castro, Flor Oliveira, Iole Godinho, Isabel Dalla Barba, Júlia Manta, Juliana Galdino, Juliana Weyne, Laise Van, Lilian Oliveira, Luana Rola, Lygia Cruz, Patrícia Ramalho, Tamara Braga, Thereza Chrystina Araújo, Vanucia Carvalho, Victoria Baptista. Os instrumentais são de Aldenor Paiva e Alex Vasconcelos.

Dizem Que É Uma Estrada Mas Não Passa de Uma Ausência

Quando: quinta-feira, 25, às 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Gratuito

Mais informações: @folkantigasnovidades



