Morre Andy Rourke, baixista do The Smiths, aos 59 anos

Andy Rourke, baixista da banda britânica de rock The Smiths, faleceu aos 59 anos depois de enfrentar uma longa luta contra um câncer no pâncreas. A informação foi divulgada na manhã desta sexta-feira, 19, por Johnny Marr, guitarrista e ex-companheiro de banda de Rourke. No anúncio, ele pediu “privacidade neste momento triste”.

“É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Andy Rourke depois de uma longa luta contra um câncer pancreático. Ele será lembrado como uma uma alma bonita e gentil por aqueles que o conheciam e como um músico extremamente talentoso por fãs de música. Pedimos privacidade neste momento triste”, disse no Twitter.

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

We request privacy at this sad time pic.twitter.com/KNehQxXoFz

May 19, 2023

Formado em 1982 em Manchester, no norte da Inglaterra, o The Smiths se tornou uma das bandas mais influentes da década de 1980, com álbuns como “The Queen Is Dead”, de 1986. Alguns dos principais sucessos do grupo são “There Is a Light That Never Goes Out”, “This Charming Man” e “Back to the Old House”.

Após a separação do grupo em 1987, Andy Rourke, que estava com dificuldades financeiras e em uma batalha contra o vício em heroína, se juntou ao baterista Mike Joyce para processar Marr e o vocalista Morrissey por parcela maior dos direitos autorais das canções do grupo. Um acordo foi feito e a amizade de Rourke com Marr seguiu.



