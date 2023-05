Gratuito: Centro Cultural do Cariri promove evento LGBT+

Equipamento do governo do Estado acolhe a programação Arrasa, que leva feira, jogos, rodas de conversa e apresentações artísticas ao Crato neste fim de semana

Neste sábado e domingo, dias 20 e 21, o Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo realiza a programação especial Arrasa, que celebra as diversidades da cena LGBT+.

O equipamento irá receber atividades como jogos esportivos, rodas de conversa, feira de empreendedorismo e apresentações artísticas, todas gratuitas e com classificação livre.

A abertura do Arrasa ocorre no sábado, 20, às 16 horas, com a roda de conversa "Mães pela diversidade", no Átrio, que debaterá a multiplicidade das composições familiares. O encontro será com Janice Matos Timoteo, Márcio Gandhi Figueiredo Temóteo, Erivam Soares e mediação de Cauê Chaves.

Já no Terreiro das Artes, a feira criativa Balaio fortalecerá empreendimentos da população LBGTQIAPN+ da região do Cariri, funcionando das 16 às 20 horas. O local acolhe, às 17h30min, o show "Intenso", do cantor Davi Bandeira.

A programação encerra com a Draglize, momento de performances de drag queens e drag kings da região, a partir das 18 horas.

No segundo dia da programação, 21, ocorrem os Jogos da Diversidade, a partir das 16 horas, na Areninha, que estimula a vivência esportiva respeitosa e inclusiva.

Além do Arrasa, o equipamento também conta na programação do fim de semana com visitas especiais previamente agendadas, edição do Clube de Leitura Para Iniciantes, vivência com tinturas de ervas medicinais e apresentação do espetáculo "Annonimos".

Programação do Centro Cultural do Cariri:

Sábado, 20

16 horas às 17h30min: [ARRASA] Roda de conversa "Mães pela diversidade", com acessibilidade em libras



[ARRASA] Roda de conversa "Mães pela diversidade", com acessibilidade em libras Onde: Átrio



16 às 20 horas: [ARRASA] Feira Criativa Balaio

[ARRASA] Feira Criativa Balaio Onde: Terreiro das Artes

17h30min: [ARRASA] Show "Intenso", de Davi Bandeira, com acessibilidade em libras

Onde: Terreiro das Artes

18 horas: [ARRASA] Draglize

Onde: Terreiro das Artes



Domingo, 21

10h30min às 12 horas: Clube de leitura para iniciantes - Conto "Quantos filhos Natalina...?", do livro "Olhos d'água", de Conceição Evaristo, com mediação de Alex Baoli e acessibilidade em libras

Onde: Parque

15 às 18 horas: Vivência formativa com Eliana Amorim - Estudos e experimentos com tinturas de ervas medicinais: as artes visuais em diálogo com a ciência, caminhos de cura e magia

Onde: Sala de Artes e Ofícios

16 horas: [ARRASA] Jogos da Diversidade

Onde: Areninha

18h30min: Espetáculo Annonimos, do Grupo Teatro Novo

Onde: Átrio

Centro Cultural do Cariri

Onde: Av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1, Parque Recreio, Crato



Av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1, Parque Recreio, Crato Mais informações: institutomirante.org e @centroculturaldocaririce

institutomirante.org e @centroculturaldocaririce Gratuito

