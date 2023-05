Estrelas e destaques do festival de cinema de Cannes 2023

Filme que marca "retorno" de Johnny Depp à telona vai abrir o festival. Evento também terá novas obras de Martin Scorsese, Wes Anderson e Wim Wenders, além do último "Indiana Jones".Com sua localização pitoresca na Riviera Francesa e um histórico de longa data, Cannes continua sendo o festival de cinema de maior prestígio da Europa. Este ano marca sua 76ª edição, que acontece de 16 a 27 de maio e, como sempre, terá a participação de diversos nomes de peso. O festival abre com o filme Jeanne du Barry, estrelado por Johnny Depp como o rei Luís 15. No filme, o monarca se apaixona por uma jovem de origem proletária e faz dela sua última amante. A protagonista feminina é interpretada pela atriz francesa Maïwenn, que também escreveu o roteiro e dirigiu o filme. Cannes será a primeira aparição cinematográfica de Depp após o notório processo judicial entre ele e sua ex-esposa Amber Heard, levando alguns veículos da imprensa a falarem em "retorno" do ator. Outros criticaram a cobiçada posição de destaque dada ao filme, que embora esteja fora da competição, foi escolhido para abrir o festival. Última aventura de Indiana Jones? Entre os outros títulos de destaque que também terão sua estreia mundial sem concorrer ao prêmio Palme de Ouro está o mais recente filme da franquia Indiana Jones, Indiana Jones e a Relíquia do Destino, bem como o longa de três horas e meia de Martin Scorsese, Assassinos da Lua das Flores, um drama de faroeste que gira em torno de assassinatos de membros de uma tribo indígena numa reserva americana na década de 1920. Agora com 80 anos, Harrison Ford mergulha em sua última aventura no papel do arqueólogo Henry Walton - também conhecido como Indiana Jones. Após a lendária trilogia, lançada entre 1981 e 1989, seguida por um quarto filme em 2008 que, apesar de dividir a crítica, ainda faturou quase 800 milhões de dólares nas bilheterias globais, as expectativas para este último capítulo são altas. Martin Scorsese, enquanto isso, dirige um elenco repleto de estrelas em seu filme Assassinos da Lua das Flores. É a sexta vez que o diretor trabalha com Leonardo DiCaprio e a décima vez que ele escala Robert De Niro. Outro nome de peso do elenco é Brendan Fraser, que recentemente levou o Oscar de melhor ator por seu papel como protagonista de A Baleia. Diversas estrelas de Hollywood estão representadas na competição. Natalie Portman e Julianne Moore estrelam o drama romântico de Todd Haynes, May December, e Scarlett Johansson aparece no filme de ficção científica de Wes Anderson, Asteroid City. Também na competição está a atriz alemã Sandra Hüller (Toni Erdmann), que estrela o drama sobre o holocausto The Zone of Interest, de Jonathan Glazer. Das 21 produções que participam da competição, apenas seis são de cineastas mulheres. O número, ainda assim, é um recorde para Cannes. Entre elas está a diretora franco-senegalesa Ramata-Toulaye Sy, concorrendo com seu primeiro longa, Banel & Adama. O filme traz um elenco de atores não profissionais atuando em pulaar, língua falada na área do vale do rio Senegal, onde o filme foi rodado. Banheiros em Tóquio Em 2023, quem aparece representado na competição pela 10ª vez é diretor alemão Wim Wenders. Vencedor de Cannes em 1984, o cineasta apresentará seu filme Perfect Days, que conta a história de um limpador de banheiros em Tóquio. Outra obra de Wenders, o documentário 3D Anselm, sobre o pintor alemão Anselm Kiefer, também terá sua estreia mundial em Cannes. O filme Goodbye Julia, dirigido por Mohamed Kordofani, será o primeiro filme do Sudão a estrear em Cannes. O filme conta a história de Mona, que vive no norte do Sudão e é atormentada pela culpa após encobrir um assassinato. Para compensar sua culpa, ela acolhe uma viúva sul-sudanesa, Julia, e seu filho Daniel. A trama precede o conflito geopolítico entre o Sudão do Norte e o Sudão do Sul que culminou com a divisão do país em 2011. O filme faz parte da seção Un Certain Regard, mostra paralela à seleção oficial que apresenta filmes com estilos e histórias inusitadas. Autor: Torsten Landsberg