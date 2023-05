Ilustradora cearense é indicada a prêmio internacional de quadrinhos

Débora Santos foi indicada ao Eisner Awards 2023; a ilustradora cearense é finalista ao prêmio de quadrinhos com a publicação "The Beekeeper’s Due"

A ilustradora cearense Débora Santos foi indicada ao Will Eisner Comic Industry Awards por sua colaboração em “The Beekeeper’s Due”, história em quadrinhos escrita por Jimmy Stamp. A produção é uma das cinco finalistas ao prêmio de Melhor História Curta do Eisner Awards de 2023.

Will Eisner Comic Industry Awards é considerada a principal premiação para histórias em quadrinhos, com relevância comparada ao Oscar, para o cinema, e o Grammy, para a música.

A história de “The Beekeeper’s Due” foi criada por Jimmy Stamp, com desenhos feitos pela cearense Débora Santos e foi publicada pela editora Cloakroom Comics.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A cerimônia de premiação do Eisner Awards 2023 será realizada no dia 21 de julho, durante o Comic-Con, que irá acontecer em San Diego, nos Estados Unidos.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui