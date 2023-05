Linha Direta: Gilmar Mendes libera programa sobre caso Jairinho

Após ter sido vetada a exibição do “Linha Direta” sobre a morte de Henry Boirel, de 4 anos, uma nova determinação judicial libera a reprodução do programa. O caso vai ao ar nesta quinta-feira, 18, na Globo, sob apresentação de Pedro Bial. A decisão foi do ministro Gilmar Mendes. A informação é da colunista Patrícia Kogut, de O Globo

Na noite anterior, 17, a defesa de Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho - um dos acusados pelo assassinato da criança - obteve uma liminar que impedia a apresentação do programa sobre o caso. A TV Globo recorreu da liminar obtida e conseguiu garantir que a programação fosse ao ar.

A decisão de Gilmar aponta que a defesa de Jairinho atuou com "o claro propósito de censurar a exibição da matéria jornalística de evidente interesse público".

O programa faz uma representação do crime por meio de atores e escuta todos os advogados envolvidos no caso, incluindo Cláudio Dalledone, de Jairinho, e o promotor Fábio Vieira.



