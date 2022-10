Globo anuncia volta do programa "Linha Direta" com Pedro Bial

09:30 | Out. 28, 2022

Um dos programas de maior sucesso da TV aberta, “Linha Direta", estará de volta à programação da Globo em 2023, desta vez comandado por Pedro Bial. A emissora comunicou a novidade durante o evento para anunciantes Upfront 2023 nesta quinta-feira, 27.



O programa tinha como foco reconstituir crimes reais cometidos no Brasil, com foco em criminosos foragidos da Justiça. “Linha Direta” foi exibido pela primeira vez em 1990 com apresentação de Hélio Costa. Em 1999 até 2000 foi comandado por Marcelo Rezende e entre 2002 a 2007 por Domingos Meirelles. Confira anúncio:











Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Com o sucesso das produções sobre crimes reais, internautas comemoraram a volta do programa nas redes sociais e relembraram episódios marcantes da série.

A Globo anunciou oficialmente que o Linha Direta vai voltar em 2023, com apresentação de Pedro Bial. Só quem ficou sem dormir com o episódio do Edifício Joelma sabe o tamanho da expectativa. — Luana Silva (@aluada94) October 28, 2022

