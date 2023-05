Jackson Antunes revela tratamento contra câncer e apoio da esposa

Jackson Antunes foi diagnosticado com câncer no pâncreas há seis anos; ator da Rede Globo passou por tratamento e contou com apoio da família

O ator Jackson Antunes, de 62 anos de idade, revelou na manhã desta quinta-feira, 18, que foi diagnosticado com um câncer no pâncreas há seis anos.

A declaração foi feita durante o programa “Encontro com Patrícia Poeta”, da TV Globo.

Na ocasião, o ator e outros convidados do dia conversavam sobre a situação de Preta Gil, que está tratando um câncer no intestino. “Não falei para ninguém. Há seis anos, tive um câncer muito forte no pâncreas e fiquei internado por um mês”, contou.

O ator, que participou de grandes produções da emissora, como “O Rei do Gado” (1996), “Terra Nostra” (1999), “A Favorita” (2008), “Império” (2014) e “Liberdade, Liberdade” (2016), disse ter passado pelo tratamento contra o câncer no pâncreas com o apoio da esposa.

“Minha esposa ficou em um sofazinho comigo durante os 30 dias. Ela pegou uma dor nas costas tão grande que ainda sente e vai sentir o resto da vida (...) Toda vez que acordava ou passava por uma situação difícil, ela estava ali do meu lado”, relembrou.

Jackson Antunes é casado com Cristiana Britto desde 1993. Eles são pais de Zé Vitor Antunes, músico e também ator.



