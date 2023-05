Festival de Cannes: 5 filmes brasileiros que marcaram o evento

Estrelado pela atriz Fernanda Torres, o filme garantiu, pela primeira vez, o prêmio de ‘Melhor Interpretação Feminina’ no evento. Na obra, um jovem casal decide terminar o relacionamento, mas, depois de um tempo, marcam um encontro para discutir a relação. Em duas horas, eles vivem um jogo de psicanálise, em que falam a verdade sobre tudo o que já viveram.

Onde assistir: ClaroTV+.

Filme ‘Linha de Passe’ (Imagem: Reprodução digital | Media Rights Capital)

Após anos sem ganhar nenhum prêmio, o Brasil retornou ao festival e, com a obra dirigida por Daniela Thomas e Walter Salles, garantiu pela segunda vez o título de ‘Melhor Atriz Feminina’, graças à atuação de Sandra Corveloni no papel de Cleusa.

No longa, quatro irmãos são criados pela mãe, que trabalha como empregada doméstica e está grávida de um homem desconhecido. Com a ausência de uma figura paterna, os meninos lutam para conquistar os seus sonhos, lidam com as transformações religiosas no Brasil e o destaque do futebol no país, que rende a um deles a oportunidade de mudar de vida.

Onde assistir: YouTube e Google Play Filmes e TV.

5. Bacurau (2019)