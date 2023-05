K-Pop: Show do Suga, do BTS, será exibido nos cinemas de Fortaleza

Com turnê internacional iniciada no final de abril, Suga, do grupo de k-pop BTS, está realizando suas primeiras apresentações solo em cidades da Indonésia, Tailândia, Singapura, Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul.

Intitulado “D-Day Tour”, as apresentações do idol sul-coreano têm animado os Armys de diversos países, incluindo o Brasil. Mesmo sem a possibilidade de passagem pelo País, os fãs brasileiros do rapper vão poder assistir de perto a apresentação de Suga, nome artístico de Min Yoongi.

Marcado para estrear no Brasil no dia 3 de junho, “Suga D-Day” terá exibição nos cinemas de Fortaleza. Na ocasião, será transmitido o show do músico realizado em Kanagawa, no Japão, ocorrido horas antes da estreia nos cinemas brasileiros.

“Suga D-Day” nos cinemas de Fortaleza

Na Capital, o show do Suga terá sessões nos shoppings Iguatemi, Jóquei, Parangaba e Riomar Fortaleza. Em todos os locais, o longa será exibido em horário único, às 14 horas.

A pré-venda para o “Suga D-Day” começou nesta segunda-feira, 15, no site do Ingresso.com, nos valores de R$ 57,59 (meia-entrada) e R$ 102,59 (inteira).

“Suga D-Day” em Fortaleza

Quando : 3 de junho, às 14 horas



: 3 de junho, às 14 horas Onde : cinemas de shoppings Iguatemi, Jóquei, Parangaba e Riomar Fortaleza



: cinemas de shoppings Iguatemi, Jóquei, Parangaba e Riomar Fortaleza Quanto : R$ 57,59 (meia-entrada) e R$ 102,59 (inteira)



: R$ 57,59 (meia-entrada) e R$ 102,59 (inteira) Ingressos à venda no Ingresso.com



