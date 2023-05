Maria Clara Spinelli viverá primeira protagonista trans em novela

A atriz Maria Clara Spinelli, conhecida por papéis em novelas como “Salve Jorge” e “A Força do Querer”, dará vida à primeira protagonista trans de uma novela brasileira. O marco será no remake “Elas Por Elas”, da TV Globo, previsto para estrear no segundo semestre deste ano, após a exibição de “Amor Perfeito”.

Na trama da faixa das 18 horas, Maria Clara interpretará Renê, que, após passagem de tempo de 25 anos, transiciona para Renée. As informações foram divulgadas pela jornalista Patrícia Kogut, do O Globo. Ainda de acordo com a profissional, ela falará: “Eu não virei mulher. Eu nasci mulher”. A atriz também participou de séries como “Supermax” e “Carcereiros”.

A novela terá direção artística de Amora Mautner e ainda está em fase de escalação. O enredo é protagonizado por sete mulheres entre 40 e 50 anos e perfis diversos. Elas se reencontram após muito tempo. Algumas mudanças estão previstas em relação à versão original de 1982, como o desenvolvimento das ações no Rio de Janeiro - e não em São Paulo - e investimento em mais romances.

Exibida pela primeira vez há quatro décadas, “Elas Por Elas” foi originalmente escrita por Cassiano Gabus Mendes. Seu filho, Cassio Gabus Mendes, esteve na primeira edição do folhetim e estará no remake interpretando o vilão Otávio. Ele é sócio do marido da personagem vivida por Deborah Secco e se envolve com ela após a morte dele.



