Virgínia: peça com Claudia Abreu ganha sessão extra em Fortaleza

Após duas sessões de "Virgínia" terem os ingressos esgotados, Cineteatro São Luiz anuncia data extra do solo protagonizado por Claudia Abreu

Após o público cearense esgotar duas sessões do espetáculo "Virgínia", a peça protagonizada por Claudia Abreu ganha nova sessão. O Cineteatro São Luiz anunciou novo horário, às 20 horas, no domingo, dia 28 de maio. Os ingressos ainda não estão disponíveis para venda, mas serão vendidos pelo Sympla e na bilheteria do equipamento público.

A priori, a artista se apresentaria apenas no sábado, 27, às 19 horas, e domingo, 28, às 18 horas. "Virginia" é o resultado de pesquisa de Claudia Abreu, que mergulhou profundamente na obra de Virginia Woolf (1882-1941). A escritora é autora de obras como "Orlando" e "Mrs Dalloway".

A vida e a obra da autora inglesa são os motores de criação deste espetáculo, fruto de um longo processo de pesquisa e experimentação que durou mais de cinco anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Primeiro monólogo da carreira de Claudia, o solo marca ainda a sua estreia na dramaturgia e o retorno da parceria com Amir Haddad, que a dirigiu em "Noite de Reis" (1997).

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui