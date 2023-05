Mãe da filha de Xamã diz que cantor é pai ausente: "Não ajuda"

Rennata Gutierrez, mãe de Hanna, filha do artista, diz que Xamã só viu a filha quinze vezes em dois anos. Em seus stories do Instagram, ela expôs a situação

A influencer Rennata Gutierrez postou diversos quadros em seus Stories do Instagram sobre a situação que passa com o pai da filha Hanna, o artista Xamã. De acordo com a mãe, o pai da filha dela é ausente na vida da criança, tendo a visto somente quinze vezes em quase dois anos.

De acordo com Rennata, desde a descoberta da gravidez e o avanço da gestação, ela é a única figura parental constante na vida da filha. Xamã não oferece suporte para a filha, além de não visitá-la com frequência e não comparecer a emergências.

"Quantas vezes que a Hanna ficou doente, e eu fui de (veículo de aplicativo) na madrugada levar ela pro hospital, e quando eu avisava ele, e ele respondia, o suporte era mandar o motorista levar, enquanto estava postando festa e rolê na casa dele", explicou nos Stories.

"Xamã é pai ausente", afirma Rennata Gutierrez, mãe da filha de artista

Geizon Carlos da Cruz Fernandes, nome de batismo do artista, tem 33 anos e é rapper e ator, tendo diversas parcerias com artistas que figuram entre os mais ouvidos do Brasil. A filha do artista, Hanna, tem 1 ano e dez meses de idade.

Em sua conta pessoal no Instagram, a mãe da criança também ressaltou as inúmeras tentativas de conciliação e resolução do problema por meio dos representantes legais de ambos, mas diz que não teve resposta dos advogados de Xamã e que continua sem apoio para criar a filha.

Nos comentários da postagem, vários fãs do cantor foram em sua defesa, ao declarar que nem mesmo sabiam que Xamã tinha uma filha.