Paolla Oliveira e Nanda Costa vivem romance em nova temporada de Justiça

Produção escrita por Manuela Dias tem previsão de estreia no segundo semestre no Globoplay

Paolla Oliveira e Nanda Costa vão viver um romance na segunda temporada da série "Justiça", que irá estrear no segundo semestre deste ano no Globoplay. Na trama, escrita por Manuela Dias, além de cenas de beijo entre as personagens de Milena (Nanda) e Jordana (Paolla), as duas também vão aparecer na cama.

A série "Justiça" é conhecida por trazer histórias de pessoas que acabam sofrendo injustiças. A personagem de Nanda será presa acusada de um assassinato que não cometeu. A coluna de Patrícia Kogut, de O Globo, adiantou que Milena irá roubar um carro e, no porta-mala do veículo, encontrará um corpo de um homem ainda agonizando, mas praticamente morto.

O carro é de Jordana e, após ser presa acusada do crime, ela reunirá provas que apontam que Jordana é a responsável pelo crime. O homem morto é o meio-irmão de Jordana, que foi morto para que ela ficasse com a herança da família só para ela. Sete anos depois, Milena sairá da cadeia e irá atrás da rival, descobrindo que ela é uma empresária do piseiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para se manter em silêncio sobre a verdade do crime, Milena pedirá que Jordana a gerencie em uma carreira de cantora. A partir daí, o romance das duas terá início. Paolla ainda contracenará com Marcello Novaes, que será marido de Jordana, mas ele irá morrer durante a trama. A série será escrita por Manuela Dias e dirigida por Gustavo Fernandez.

A produção ainda contará com as atuações de Danton Mello, Marcello Novaes, Júlia Lemmertz, Murilo Benício, Marco Ricca, Alice Wegmann, Adriano Garib, Juan Alba, Leandra Leal e Tereza Seiblitz no elenco. Paolla também falou sobre a trama nas redes sociais.

Sobre o assunto Pedro Pascal, de ‘The Last of Us,’ é escalado para ‘Gladiador’

Roteiristas de Hollywood fazem greve após fracasso em negociações

Jogos Vorazes: novo filme da saga ganha primeiro trailer; assista

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags