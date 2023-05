Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 02/05/23

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 2 de maio de 2023 (02/05/23), às 16h05min (horário de Brasília), na TV Globo. "A Culpa É Das Estrelas” é um longa-metragem dirigido por Josh Boone.



Diagnosticada com câncer, a adolescente Hazel Grace Lancaster se mantém viva graças a uma droga experimental. Após passar anos lutando contra a doença, ela é forçada pelos pais a participar de um grupo de apoio cristão. Lá, conhece Augustus Waters, um rapaz que também sofre com câncer. Os dois possuem visões muito diferentes de suas doenças: Hazel preocupa-se apenas com a dor que poderá causar aos outros, já Augustus sonha em deixar a sua própria marca no mundo. Apesar das diferenças, eles se apaixonam. Juntos, atravessam os principais conflitos da adolescência e do primeiro amor, enquanto lutam para se manter otimistas e fortes um para o outro.

Sessão da Tarde hoje

A Culpa É Das Estrelas

Quando: hoje, terça, 2 de maio de 2023 (02/05/23), às 16h05min

Onde: canal aberto da TV Globo

