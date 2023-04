The Town: Gloria Groove e Masego são confirmados na programação

Gloria Groove é confirmada na programação do The Town Festival; artista brasileira irá se apresentar no dia 10 de setembro, data que terá Bruno Mars como atração principal

Faltando apenas cinco meses para o início do mais novo festival de música do Brasil, o The Town anunciou novos artistas na programação. A brasileira Gloria Groove e o músico jamaicano-americano Masego integram o line-up do evento que irá ocorrer nos 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro.

Um dos artistas promissores do R&B, sendo considerado o principal nome do jazz atual, o multi-instrumentista Masego irá se apresentar no dia 7 de setembro. A data tem como atração principal o rapper estadunidense Ne-Yo, confirmado no evento há um mês.

Já Gloria Groove tem show marcado para acontecer no dia 10 de setembro. Dona dos hits “Vermelho”, “Arrasta”, “A queda” e outros sucessos do funk-pop brasileiro, Gloria irá cantar no mesmo dia do músico Bruno Mars.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

The Town 2023: confira programação atualizada

2 de setembro

Post Malone, Demi Lovato, Criolo e Planet Hemp, Orochi e Azzy, Tasha & Tracie e Karol Conká, Racionais MC's com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, Esperanza Spalding, MC Hariel, MC Ryan SP, MC Cabelinho, Teto, Urias, KayBlack, Caio Luccas, Hermeto Pascoal

3 de setembro

Bruno Mars, Bebe Rexha, Alok, Seu Jorge, Leon Bridges, Luísa Sonza, Esperanza Spalding, Luccas Carlos, Wiu, Veigh, Lia Clarck, Jonathan Ferr

7 de setembro

Maroon 5, Ne-Yo, Ludmilla, Masego, Angélique Kidjo, Maria Rita, Stanley Jordan, Marvvila, Afrocidade, Larissa Luz, Hodari, Ivan Lins

9 de setembro

Foo Fighters, Queens Of The Stone Age, Pitty, Garbage, Wet Leg, Stanley Jordan, MC Don Juan,Yunko Vino, MC Dricka, Grag Queen, Hamilton de Holanda

10 de setembro

Bruno Mars, Iza, Kim Petras, H.E.R., Jão, Richard Bona, Gloria Groove, Xênia França, Tássia Reis, Cynthia Luz, N.I.N.A.

LEIA TAMBÉM DJ cearense lança primeiro single solo pelo selo de Alok

The Town 2023: como e onde comprar os ingressos

As vendas gerais dos ingressos para o The Town 2023 iniciam na próxima segunda-feira, dia 18 de abril. Os interessados poderão adquirir os ingressos a partir das 19 horas, no site da TicketMaster.

Os valores dos ingressos estão de R$407,50 (meia-entrada) a R$815 (inteira), com limite de quatro ingressos por CPF, sendo no máximo uma meia entrada.

The Town 2023

Quando: 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro

Onde: Autódromo de Interlagos (avenida Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos, São Paulo)

Quanto: R$ 407,50 (meia-entrada) e R$ 815 (inteira)

Vendas a partir de segunda-feira, 18, às 19 horas, no site Ticketmaster Brasil

Mais informações: site do festival The Town



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags