Peça cearense reflete sobre as consequências das escolhas no TJA

O espetáculo “O Mundo Incompleto de Maria”, realizado pelo grupo cearense Harpia de Teatro, estreia no Theatro José de Alencar (TJA) na próxima quinta-feira, 4. A montagem apresenta Maria, personagem que deseja ter escolhas sobre seu destino antes mesmo de nascer. A decisão, porém, terá consequências em diversas dimensões de sua vida.

A peça será exibida de 4 a 7 de maio, revezando entre o Palco Principal do TJA e a sala de teatro Nadir Papi Saboya - localizada também no equipamento cultural. Os ingressos estão à venda por R$30 (inteira) e R$15 (meia) e podem ser adquiridos tanto na bilheteria do teatro quanto no site Sympla Bileto.

O texto foi escrito em 2018 por Iuri Cintra e reformulado no auge da pandemia de Covid-19. O enredo é uma ficção que busca aprofundar o debate filosófico sobre a própria vida e a multiplicidade de caminhos criados a cada ação. A narrativa é desenvolvida de forma não-cronológica por personagens ora realistas (uma mãe, uma avó e um visitante) e ora “insólitos” (o Tempo e a Morte).

Todos os integrantes do grupo Harpia de Teatro (criado em 2022) são ex-alunos do Curso Princípios Básicos de Teatro (CPBT) de 2019. O elenco de “O Mundo Incompleto de Maria” é formado por Bruna Richely, Gabriel Mantini, Iuri Cintra, Izabele Feijó, Klissia e Rosana Braga Reis. A montagem tem figurino de Clara Uchôa e fotografia de Tim Oliveira.

As referências para o espetáculo passeiam por obras como o romance “A Casa”, de Natércia Campos, que foi adaptado para a linguagem teatral por Jadeilson Feitosa, e a série de drama e suspense “The O.A”, disponível na Netflix. Segundo Iuri Cintra, a peça surgiu da necessidade “de debater artisticamente a existência humana por uma ótica que ultrapassa possíveis recortes espiritualistas”.

O Mundo Incompleto de Maria

Quando : quinta, 4, e sexta-feira, 5, às 19 horas, no Palco Principal; sábado, 6, e domingo, 7, às 17h e às 19 horas, na Sala Nadir Papi Saboya



: quinta, 4, e sexta-feira, 5, às 19 horas, no Palco Principal; sábado, 6, e domingo, 7, às 17h e às 19 horas, na Sala Nadir Papi Saboya Onde : Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)



: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto : R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); vendas na bilheteria do TJA ou no Sympla Bileto



: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); vendas na bilheteria do TJA ou no Sympla Bileto Mais informações: @harpiadeteatro no Instagram



