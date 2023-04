Exposição "Tempo Presente em Nós" chega ao fim neste domingo, 30

A exposição "Tempo Presente em Nós: design, memória e inovação" da Kuya - Centro de Design do Ceará chega ao fim no domingo, 30. A exibição foi inaugurada em dezembro, assim como o equipamento, e apresenta um mapeamento sintético do design cearense com cerca de 200 peças.

A visitação é gratuita e segue até às 20 horas desta sexta e de 9h às 15 horas no sábado e domingo.

Nesta última semana de exibição, o equipamento presenta programação especial. Às 10 horas de sábado, acontecerá uma visita mediada, sendo necessário chegar 10 minutos antes para se juntar ao grupo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No domingo, terá a oficina "SANKOFA - Poéticas do pertencimento a partir do pássaro sagrado", a partir das 9h30min, discutindo uma das obras presentes na mostra do artista Lipe da Silva.

LEIA MAIS Gratuito: bairro Jangurussu é retratado de exposição fotográfica

Sobre a exposição

A produção cearense de design é tema da exposição "Tempo presente em nós: design, memória e inovação". Localizada no Centro de Design do Ceará, dentro do Complexo Cultural Estação das Artes, a exibição reconhece trabalhos oriundos do sertão, litoral e povos indígenas, promovendo um olhar acerca do design, para além da apreciação estética e destacando a usabilidade.

Com curadoria da pesquisadora em artes visuais Jacqueline Medeiros e do comunicólogo Jackson Araújo, a mostra é dividida em núcleos: "Oh de casa", "Jogar conversa fora", "Entranças", "Terreiros" e "Religiosidade". A divisão também contempla diferentes tipologias, como o couro, a madeira, o trançado em palha, o algodão e o barro.

"Nessa exposição existiu a defesa das técnicas populares como o verdadeiro design brasileiro. E ainda ser o início de um mapeamento, ainda sintético, do que consideramos o design cearense a partir dos conceitos da arquiteta e design industrial Lina Bo Bardi", explica Jacqueline Medeiros.

"O objetivo é ampliar o reconhecimento das soluções técnicas dos povos originários, dos artistas 'populares' do sertão ao litoral incorporando ao design cearense. Propõe-se o Ceará e, por extensão, a região Nordeste, como centro do design brasileiro", declara.

CONFIRA Exposição explora uso da música em campos de concentração nazistas

"Para todos nós que fazemos parte da Kuya, a exposição tornou possível conhecermos o que os visitantes pensam sobre o que é design, bem como oferecer ao público uma outra maneira de olhar para objetos presentes em nosso cotidiano. Além disso, apresentamos, a partir das peças expostas, os pilares com os quais trabalhamos na Kuya: design decolonial, design ecoeficiente, design regenerativo e design político.” afirma Delano Pessoa, coordenador de pesquisa da Kuya.

Oficina Sankofa: Poéticas do pertencimento a partir do pássaro sagrado

Pessoas convidadas : Julianne Pinheiro e Lipe da Silva



: Julianne Pinheiro e Lipe da Silva Quando : 30 de abril, das 9h30min às 12h30min



: 30 de abril, das 9h30min às 12h30min Onde : Escadaria da Kuya



: Escadaria da Kuya Limite de vagas : 30



: 30 Inscrições : via formulário que será disponibilizado no perfil da Kuya



: via formulário que será disponibilizado no perfil da Kuya Classificação indicativa : 14 anos



: 14 anos Mais informações: Palestra vai marcar o encerramento da exposição. Finaliza com um passeio pelo Centro para identificar sankofas no cotidiano.

VEJA TAMBÉM Fortaleza 297 anos: exposição na PI celebra aniversário da Capital

Exposição "Tempo Presente em Nós: design, memória e inovação"

Quando : Quinta e sexta-feira, das 12h às 20 horas; sábado e domingo, das 9 horas às 15 horas



: Quinta e sexta-feira, das 12h às 20 horas; sábado e domingo, das 9 horas às 15 horas Local : Sala expositiva da Kuya no primeiro andar - Complexo Cultural Estação das Artes (rua Senador Jaguaribe, 55 - Moura Brasil)



: Sala expositiva da Kuya no primeiro andar - Complexo Cultural Estação das Artes (rua Senador Jaguaribe, 55 - Moura Brasil) Gratuito

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.



Tags