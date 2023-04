Fortaleza Companhia de Dança estreia com espetáculo 'Duna'

Com apresentação neste sábado, 29, a Fortaleza Companhia de Dança estreia no Theatro José de Alencar

Neste sábado, 29, a Fortaleza Companhia de Dança apresenta o espetáculo de ballet neoclássico “Duna”. A apresentação tem como objetivo conscientizar sobre a necessidade da preservação das dunas, assim como a importância delas para o Ceará. O evento acontecerá no Theatro José de Alencar, às 18 horas, e a entrada equivale a 1kg de alimento.

"Para mim, é de extrema importância eventos como esse, que visam a propagação da arte e a visibilidade das escolas e academias de Fortaleza. Além disso, é um prazer celebrar o Dia Internacional da Dança ao lado dos nossos colegas e amigos, honrando a memória do nosso grandíssimo Hugo Bianchi”, afirma o bailarino Gabriel Braga, integrante da companhia e formando no Ballet Hugo Bianchi.

LEIA TAMBÉM Teatro: 'O Deus Selvagem' tem sessão única no Teatro Universitário

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Criada pela Associação das Academias de Dança do Ceará, a Fortaleza Companhia de Dança foi desenvolvida com o objetivo de promover o balé clássico e contemporâneo, através de apresentações acessíveis a toda a comunidade. Com a proposta de apresentar peças voltadas à cultura cearense, “Duna” é a primeira apresentação do grupo.

O processo seletivo para a Cia de Dança aconteceu em setembro de 2022 e contou com 79 inscrições. Sendo selecionados 30 bailarinos, nos quais 22 são mulheres e oito são homens. A montagem para Duna iniciou em janeiro de 2023, com os profissionais Jeff Oliveira e Davi Barreto na frente dos ensaios.

Em entrevista ao Vida&Arte, o bailarino Gabriel Braga ressaltou ainda a importância do tema na estreia da companhia: “Contar a história do povo que mora no entorno das dunas é algo de grande relevância. Estamos sendo instrumentos para, através da dança, mostrar como essas pessoas contribuíram para a degradação desses ambientes e quais as consequências disso em suas vidas.”.

CONFIRA Levi Banida denuncia violência de gênero em exposições gratuitas

A apresentação de "Duna" conta com 26 bailarinos e tem duração de 40 minutos. Com figurinos artesanais e cenários que imitam a natureza, o espetáculo garante o início de uma trajetória que valoriza o ballet contemporâneo da capital do Ceará.

Espetáculo "Duna"

Quando: sábado, 29, às 18 horas

sábado, 29, às 18 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Entrada: 1kg de alimento

1kg de alimento Mais informações: no Instagram @adce.ceara

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags