Disney +, Netflix e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou filmes e as séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Prime Video, Star +, Netflix e Disney +

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Peter Pan e Wendy" e "Sweet Tooth", confira as opções!

Disney +



A história acompanha a jovem Wendy Darling (Anderson), que está com medo de deixar sua casa para ir estudar em um internato. Na noite antes de partir, ela, junto de seus dois irmãos, é recrutada por Peter Pan (Molony) a ir à mágica Terra do Nunca.

​Clique aqui para ver o trailer

Netflix

Buscando proteger seus amigos, Gus decide ajudar o Dr. Singh em sua pesquisa. Enquanto isso, do lado de fora de onde os híbridos estão presos, Tommy Jepperd, amigo de Gus e Aimee Eden juntam forças para resgatar as crianças.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Enfermeira



The Matchmaker



Agente Infiltrado



Ondas de Poder



Coleções que Valem Ouro



Tubacão - Temporada 3



InuYasha - Temporada 6



Supermães - Temporada 7



Sweet Tooth - Temporada 2



Amigas para Sempre - Temporada 2



Disney +

Lendas da Marvel



Peter Pan e Wendy



Gorongosa: O Paraíso Renasce



A Casa da Raven – Temporada 5



Descobrindo a Europa – Temporadas 1 a 3



Matildas: A Caminho do Mundial – Temporada 1



Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi: Curtas – Temporada 1



Sabores Extremos com Gordon Ramsay: Aventuras Extremas – Temporada 1



Prime Video

O Capitão Corelli



Vidas sem Rumo



Gurudev Hoysala



Air America - Loucos Pelo Perigo



Um Crime no Expresso do Oriente



Star+

Miss Bala



Final Account



Império da Luz



A Caminho de Casa



Embattled: Dias de Luta



Minha Família em Jogo



Pandora: Além do Paraíso



Quatro Amigas Numa Fria



Tic-Tac: A Maternidade do Mal



Tengoku-Daimaky: Ilusão Celestial



Anjos da Noite: Guerras de Sangue



Sam – Um Saxão – Temporada 1



Tú También lo Harías – Temporada 1



Projeto 1619: Uma Viagem Pela História da Escravidão – Temporada 1



