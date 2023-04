Netflix: Richarlison grava vídeo promocional da série ‘Sweet Tooth’

Segunda temporada de "Sweet Tooth", série da Netflix, conta com vídeo promocional do jogador de futebol Richarlison, o Pombo

Lançada nesta quinta-feira, 27, a segunda temporada de “Sweet Tooth”, série original da Netflix, contou com uma participação especial para divulgar a estreia da nova parte no streaming.

“50% Richarlison, 50% pombo e 100% de carisma”. Richarlison, jogador da Seleção Brasileira e do time inglês Tottenham, gravou um vídeo de divulgação da série.

Estrelado por Christian Convery, no papel do híbrido Gus, “Sweet Tooth” acompanha o menino-cervo em um mundo pós-apocalíptico, que sai em busca de um novo começo na companhia de um protetor antipático.

No vídeo promocional publicado nesta quinta-feira nas redes sociais da Netflix, Gus está em busca de híbridos ao redor do mundo e encontra Richarlison, conhecido no futebol como Pombo.

