Disney +, Netflix e Star +: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "SUGA: Road do D-DAY" e "Power Rangers: Agora e Sempre", confira as opções!

Disney +



Depois de colaborar com alguns dos maiores artistas do mundo, a estrela do BTS, SUGA, convida o público a assistir "SUGA: Road do D-DAY", documentário especial que chega ao Disney+ em 21 de abril, e acompanha sua jornada musical viajando pelo mundo em busca de inspiração para seu próximo álbum solo.

​Clique aqui para ver o trailer

Netflix

Após uma tragédia, uma jovem heroína assume seu lugar de direito entre os Power Rangers para enfrentar a rival mais antiga da equipe.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Power Rangers: Agora e Sempre



O Império dos Chimpanzés



Como Ficar Rico - Temporada 1



A Diplomata - Temporada 1



Guia de Viagem para o Amor



Disney +

SUGA: Road To D-DAY



Segredos dos Elefantes – Temporada 1



Prime Video

Um Lugar Secreto



Covil de Ladrões



Escape Room 2: Tensão Máxima



Gêmeas - Mórbida Semelhança - Temporada 1



Joe Bell - Você Nunca Andará Sozinho



Star+

Crise



Quasimodo



Gente Grande



Karatê Kid 4: A Nova Aventura



Um Tira Muito Suspeito



Brightburn – Filho das Trevas



Memórias de Uma Paixão



Under the Volcano



