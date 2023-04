Capivara Filó é entregue ao Ibama por influencer: 'Pelo bem dela'

Filó foi levada da cidade de Autazes até Manaus para ser entregue ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)

O estudante de agronomia Agenor Tupinambá, que mostrava a rotina ao lado da capivara Filó, entregou nesta quinta-feira, 27, o animal ao Ibama. A despedida acontece após nove dias de repercussão nas redes sociais do caso.



Agenor que mora em Autazes, a 113 quilômetros da capital amazonense, teve que levar o animal em um avião até o aeroclube de Manaus onde ela seria entregue às autoridades fiscalizadoras. Os agentes conduziram Filó para Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde será feito um trabalho de reintegração à natureza.

A repercussão do caso começou quando o estudante e influenciador digital foi acusado pelo órgão fiscalizador de maus-tratos. Agenor foi multado no valor de R$ 17 mil e recebeu o prazo de seis dias para entregar a capivara Filó. O prazo expirou na segunda-feira, 24.

Filó é entregue ao Ibama: despedida

Na internet, viralizou um vídeo que mostra Agenor emocionado ao fazer o transporte da capivara. O caso fez com que diversos internautas e autoridades se manifestaram em apoio ao influenciador.

Apesar do apoio, o Ibama constatou que animais "eram retirados da vida livre e exibidos em situações incompatíveis com os hábitos das espécies, como por exemplo banho com produtos de higiene humana, uso de roupas e ornamentos", como publicado no Twitter em meio à repercussão

O jovem influenciador foi autuado por quatro motivos: a morte de uma preguiça-real, situação confirmada por Agenor; a prática de maus-tratos contra a preguiça; o uso de espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão de autoridade competente (capivara e papagaio); e a exploração da imagem de animal silvestre mantido em situação de abuso (capivara) e irregularmente em cativeiro.

Veja o vídeo:

Video da entrega da Filó pelo Agenor Tupinambá postado pela Joana Darc no Tiktok @joanadark_am. Triste demais. pic.twitter.com/gykCDPHVeR — andreiaramlow (@andramlow) April 28, 2023



A capivara vivia na fazenda em que o estudante morava junto com a família. Agenor passou a ter visibilidade nas redes sociais depois de compartilhar sua rotina na fazenda e mostrar os animais que habitam o lugar.

Em nota publicada, Agenor se despede do animal: "Depois desses dias de muito diálogo, incluindo com o Ibama, o apoio de amigos incansáveis e de pensar em todas as possibilidades, eu e minha família nos despedimos da Filó", escreveu.

“Essa decisão dolorosa é pelo bem dela, ainda que isso me custe não ver mais seus pulinhos pra nadar e sua carinha comendo capim. E de tantos lugares para a Filó estar, o seu verdadeiro habitat natural é o meu coração e de lá ninguém arranca”, continua o estudante.

Ainda na nota ele agradece o apoio dos seguidores e também das figuras públicas que se manifestam em defesa dele.

Filó é entregue ao Ibama: Confira a nota completa



"Essa mensagem é para todos. É para quem duvidou de mim e para quem sempre teve certeza de quem eu sou. É dedicada aos que me acompanham desde o começo e aos que acabaram de chegar.

Hoje, eu manifesto a minha maior prova de amor pela Filó. É importante registrar que eu nunca fui contra e jamais impediria que a minha amada Filomena um dia se integrasse com um bando de capivaras para seguir sua vida. Foi justamente para isso que eu a salvei, cuidei e guardei um sentimento enorme no meu peito por ela.

Eu também sei que aconteceram equívocos, e garanto que os erros que cometi foram inconscientes, sem má índole e nem qualquer tentativa de exploração. Absolutamente nenhum vídeo com ela me trouxe qualquer resultado financeiro. Era apenas eu com um celular na mão, registrando a minha própria vida ribeirinha.

E depois desses dias de muito diálogo, incluindo com o IBAMA, o apoio de amigos incansáveis e de pensar em todas as possibilidades, eu e minha família nos despedimos da Filó.

Em conciliação, o IBAMA deu a possibilidade para que a Filó ficasse próxima de mim e encontrasse um bando de capivaras para integração. Porém, aqui sabemos da dificuldade de encontrar um bando e dos riscos que ela poderia correr.

Essa decisão dolorosa é pelo bem dela, ainda que isso me custe não ver mais seus pulinhos pra nadar e sua carinha comendo capim. E de tantos lugares para a Filó estar, o seu verdadeiro habitat natural é o meu coração e de lá ninguém arranca.

E hoje eu também me liberto de qualquer necessidade de provar meu amor pela Filó e por outros animais. Eles sabem! Eu me liberto de qualquer julgamento que vá contra os meus valores e ideais, eu sei o homem que eu quero me tornar.

Minha gratidão aos meus pais e irmãos, ao suporte jurídico que me foi concedido pela Deputada Joana Darc, aos amigos, seguidores e todos que me acompanharam até aqui.

E finalmente a você, Filó. Eu te amo e fui extremamente feliz ao seu lado, e continuarei com você aonde quer que você esteja.

Com amor e muita fé de que tudo vai dar certo,

Agenor Tupinambá."

