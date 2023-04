Gratuito: Shopping promove encontro de k-pop neste domingo, 30

Os fãs de k-pop de Fortaleza tem encontro marcado neste domingo, 30. Marcado para iniciar às 15 horas, o Shopping Riomar Kennedy realiza a segunda edição do OK-Pop Dance, evento no qual os amantes da música sul-coreana vão poder dançar, cantar e se divertir.

Com entrada gratuita, no OK-Pop Dance o público poderá participar de uma aula de dança ministrada pelo professor Aihady, no qual será ensinado as coreografias das canções dos grupos mais populares do k-pop.

Também haverá um momento de “random play dance”, onde serão tocadas músicas aleatórias do gênero para os participantes dançarem.

Na ocasião, os grupos Dandelion e Hive farão uma apresentação especial de dança. O evento tem início às 15 horas, e seguirá com programação que vai divertir os fãs de k-pop de todas as idades até às 18 horas.

O acesso ao OK-Pop Dance é gratuito mediante retirada de ingresso eletrônico no aplicativo SuperApp RioMar Kennedy, disponível nas plataformas da Apple Store e Play Store.

OK-Pop Dance

Quando : domingo, 30, das 15 horas às 18 horas



: domingo, 30, das 15 horas às 18 horas Onde : praça de eventos, L3, do Shopping Riomar Kennedy (av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)



: praça de eventos, L3, do Shopping Riomar Kennedy (av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) Gratuito



