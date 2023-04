Marcelo Serrado apresenta "Um pai de outro mundo" neste sábado, 29

Protagonizado por Marcelo Serrado, monólogo "Um pai de outro mundo" é apresentado neste sábado, 29, no Theatro Via Sul Shopping

Inspirado na rotina de um pai com seus filhos, o ator Marcelo Serrado apresenta, neste sábado, 29, o espetáculo teatral “Um pai de outro mundo”. Com sessões às 18h30min e às 21 horas, a peça será realizada no Theatro Via Sul Shopping.

Com direção de Marcelo Saback, o monólogo estrelado por Marcelo Serrado apresenta as histórias, experiências, dilemas e desafios de um pai com a filha adolescente e os gêmeos recém-nascidos.

“Um pai de outro mundo” tem texto da atriz e escritora Claudia Mauro em parceria com o ator. Os ingressos para a apresentação teatral estão à venda nos valores de R$40 a R$100 e podem ser adquiridos no site do Ingresso Digital.

Peça Um pai de outro mundo

Quando : sábado, 29, sessões às 18h30min e 21 horas



: sábado, 29, sessões às 18h30min e 21 horas Onde : Theatro do Via Sul Shopping (avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)



: Theatro do Via Sul Shopping (avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto : R$40 a R$100



: R$40 a R$100 Vendas: no site do Ingresso Digital



