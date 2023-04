Gratuito: bairro Jangurussu é retratado de exposição fotográfica

A exposição fotográfica destaca o cotidiano da comunidade Santa Filomena, no bairro Jangurussu, e será inaugurada nesta sexta, 28, no MAC

A exposição fotográfica “Uma Filomena: Um olhar sobre a comunidade”, de Leo Silva, será inaugurada nesta sexta-feira, 28, no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC), dentro da agenda de aniversário de 24 anos do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A visitação é gratuita e segue até o dia 28 de junho.

Com curadoria do sociólogo Carlos Melo e fotografias de Leo Silva, a mostra é um passeio pelo cotidiano da comunidade Santa Filomena, no bairro Jangurussu, proporcionando a inserção do público através das imagens.

A exibição também destaca elementos dos moradores da região, como Valzenir Maria, a poeta Fernanda Siqueira, Jardel Silvestre, fundador-presidente do projeto Olhando Pra Frente, e Paulo Uchôa, criador do projeto Meninos de Deus.

A apresentação é feita em três ambientes: retrato, momento e esporte. São 45 fotografias impressas em PVC, além de depoimentos dos moradores, poesias, imagens em tecido, ambientações com PVC, uma santa, blusas com os times da comunidade, troféu, TV com apresentações de obras audiovisuais produzidas na comunidade Santa Filomena e uma intervenção artística, onde jovens moradores realizarão uma ação em parte da sala com pixo-grafite.



Exposição “Uma Filomena: Um olhar sobre a comunidade”

Quando: 28 de abril a 28 de junho

Onde: Museu de Arte Contemporânea (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito



