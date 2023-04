Cinema em Fortaleza: sala vip terá meia-entrada até domingo, 30

Cinema do Shopping Riomar Fortaleza está com promoção de meia-entrada para todos; os ingressos para as salas vip do Cinépolis terão 50% de desconto até este domingo, 30

A segunda edição da “Semana do Cinema VIP” está de volta no Cinépolis do Shopping RioMar Fortaleza, no qual todos os clientes pagam meia-entrada no cinema até o dia 30 de abril.

O espaço possui poltronas de couro reclináveis com braço removível e comando elétrico. Também tem serviço de atendimento dentro da sala, onde os clientes podem solicitar quaisquer serviços da bombonière direto na poltrona.

Durante o período da ação, os filmes que serão exibidos nas salas VIP do Cinépolis do Shopping RioMar Fortaleza são: “John Wick 4: Baba Yaga”, “Super Mario Bros. – O Filme”, “Os Três Mosqueteiros: D’Artagnan”, “Beau Tem Medo”, “Air – A História Por Trás do Logo”, "Suzume" e “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”.

O filme exibido varia de acordo com a programação do cinema. Datas, horários e idioma podem ser verificados no site do Cinépolis.

Além da promoção de ingressos, também está sendo ofertado o combo VIP, composto por um balde de pipoca, duas bebidas grandes e duas porções de nachos por R$ 59.



Cinema em Fortaleza: Semana do Cinema VIP no RioMar

Quando : até domingo, 30, horários diversos

: até domingo, 30, horários diversos Onde : Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

: Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Mais informações: no site do Cinépolis

