Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 20, até domingo, 23

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 20 de abril (20/04), até domingo, 23 de abril, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Riomar, Iguatemi, Messejana e Via Sul.

Os Três Mosqueteiros: D Artagnan

Charles D’Artagnan sonha em se tornar um mosqueteiro e se juntar à força militar da França em 1697. Em sua viagem a caminho de Paris, ele faz amizade com três renomados guerreiros, Athos, Porthos e Aramis. Seu caminho parecia claro, mas ele acaba caind na manipulação do maldoso Cardeal Richelieu e da Milady de Winter.

Clique aqui para assistir o trailer

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinépolis Riomar Fortaleza, Kinoplex North Shopping, Via Sul, Parangaba e Messejana.

Horários do filme

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Dublado

14:25

17:00

19:35

Kinoplex North Shopping

Dublado

15:40

20:40

Centerplex Via Sul

Dublado

15:45

17:45

20:45

Centerplex Messejana

Dublado

15:00

21:00

Cinépolis Riomar

Legenda



15:00

18:00

21:30

UCI Parangaba

Dublado

14:05

19:20

Ninguém é de Ninguém

Ninguém é de Ninguém segue o casal Gabriela (Carol Castro) e Roberto (Danton Mello), casados e com dois filhos. Roberto perdeu o emprego e quem sustena a casa é Gabriela, mas com o passar do tempo ele se vê preso a um ciúme doentio pela a esposa, seguindo-a em qualquer lugar, fantasiando que sua esposa está tendo um caso com o chefe dela. Dr. Renato (Rocco Pitanga) e sua esposa Gioconda (Paloma Bernardi) também é um casal que está passando por dificuldades. O ciúme, o desespero e a falta de confiança fazem com que esses dois casais tenham sua vida entrelaçadas por mentiras, relacionamentos desgastantes e tragédias. A medida que os conjugês se prendem em fantasias irreais de seus pares a história vai se desenvolvende.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Parangaba, Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Riomar Fortaleza, Benfica, Cinépolis RioMar Kennedy e Kinoplex North Shopping.

Horários do filme

Cinépolis Rio Mar Fortaleza

19:30

21:50

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

16:40

19:20

22:00

UCI Parangaba

16:40



22:00



Confira os filmes que estrearam na semana passada nos cinemas de Fortaleza

Preço para assistir ao filme no cinema

Cinemas Benfica

Segunda:

Inteira: R$ 16

Meia-entrada: R$ 8

Terça a quinta:

Inteira: R$ 19

Meia-entrada: R$ 9,50

Sexta a domingo e feriados:

Inteira: R$ 24

Meia-entrada: R$ 12

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis North Shopping Joquei

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11



Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 28

Meia: R$ 14

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 31 (inteira) e R$ 15,50 (meia)

Noite - R$ 33 (inteira) e R$ 16,50 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Fortaleza

Segunda-feira:

Inteira: R$ 25

Meia: R$ 12,50

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 33

Meia: R$ 16,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 36 (inteira) e R$ 18 (meia)

Noite - R$ 38 (inteira) e R$ 19 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Kennedy

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 27

Meia: R$ 13,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Noite - R$ 32 (inteira) e R$ 16 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Segunda a Sexta:

Super meia – R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 37

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Parangaba

Segunda a Sexta:

Super meia – R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 32

Valor referente as salas tradicionais.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags