Paulo André faz desabafo sobre evento vazio: 'Frustrante'

O velocista Paulo André usou as redes sociais para rebater manchetes sensacionalistas que circularam nos últimos dias

O atleta e ex-BBB Paulo André se manifestou nas redes sociais após um vídeo que mostra ele chegando rodeado de supostos "seguranças" a um evento vazio, viralizar nas redes. As imagens são de uma coletiva de Imprensa realizada no Shopping Vitória, no Espírito Santo, para anunciar o retorno de Paulo às pistas de atletismo.



Veja o vídeo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Paulo André, que é semifinalista olímpico dos 100 metros nos Jogos de Tóquio, anunciou que o retorno está confirmado para o Desafio CBAt/CPB, que está marcado para 30 de abril, em São Paulo.

A notícia sobre o retorno do velocista às pistas, no entanto, ficou em segundo plano. O que ganhou amplo destaque foi o fato do atleta ter chegado ao evento quase sem público. O vídeo foi amplamente compartilhado em páginas de entretenimento como motivo de “piada”.

"É por essas e outras que o nosso Brasil não vai para frente, fizemos um movimento voltado pro esporte, não era sobre mim. Quem acompanhou viu que todos os atletas da Associação Paulo André estavam lá representando o esporte", comentou o atleta por meio do Twitter. Ele afirmou ainda que as outras pessoas que aparecem no vídeo não são seguranças dele.

Paulo se mostrou decepcionado com o esvaziamento do evento onde realizaria uma coletiva para falar sobre atletismo. Segundo ele, já é muito difícil fazer um movimento que traga "visibilidade" para a área. No Instagram, ele falou que não ficou "surpreso".

"Estou vendo umas páginas de fofoca, umas manchetes assim: 'Paulo André chega em local e se surpreende porque não tem público'. Irmão, surpreso eu ia ficar se tivesse uma multidão de gente lá para falar de atletismo", desabafou.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags