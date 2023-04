Frank Ocean cancela show no Coachella e Blink-182 substitui

O músico Frank Ocean cancelou a participação na segunda semana do Coachella, marcada para acontecer neste domingo, 23. A informação foi divulgada na noite da última quarta-feira, 19, pela equipe do cantor estadunidense.

“Por conselho do médico, Frank não é capaz de realizar o fim de semana 2 devido a duas fraturas e uma entorse na perna esquerda”, alertava o comunicado.

Na nota, a assessoria do músico detalhou que Frank Ocean sofreu uma lesão na perna durante sua passagem no festival que ocorre na Califórnia, nos Estados Unidos, o que implicou na redução do tempo de apresentação na semana 1.

“Depois de sofrer uma lesão na perna no recinto do festival na semana que antecedeu o fim de semana 1, Frank Ocean não pôde realizar o show pretendido, mas ainda tinha a intenção de se apresentar, e em 72 horas, o show foi cancelado por necessidade.”, explicou o comunicado.

Blink-182 no Coachella

Com o cancelamento do músico, a banda de rock Blink-182 foi anunciada como substituta para a apresentação que irá ocorrer neste domingo, 23. A informação é do portal Variety. Este será o segundo show da banda no Coachella.

A primeira apresentação do Blink-182 aconteceu na sexta-feira, 14, após a banda cancelar a participação no Lollapalooza Brasil 2023 semanas antes de se apresentarem no evento brasileiro.



