Blink-182 fará show no Coachella após cancelar Lollapalooza Brasil

Após cancelamento no Lollapalooza Brasil 2023, Blink-182 confirma participação no festival Coachella

A banda de rock Blink-182 irá se apresentar no festival Coachella, que tem início nesta sexta-feira, 14. A informação foi confirmada por Tom Delonge, em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 13.

Na postagem, o vocalista do Blink-182 escreveu: “Vejo vocês no Coachella esta sexta”. O show da banda estadunidense é um evento surpresa para o público, já que o festival divulgou a programação completa ainda no mês de janeiro.

See you at Coachella on Friday 6:30pm Sahara Tent @blink182 pic.twitter.com/BTev2wGUUr
April 13, 2023

O show surpresa do Blink-182 no festival norte-americano veio após a banda cancelar a participação no Lollapalooza Brasil 2023 semanas antes de se apresentarem no evento brasileiro.

Blink-182 seria a atração principal do sábado, dia 25 de março, mas cancelaram a vinda ao país alegando problemas de saúde com o baterista Travis Barker. Na ocasião, a banda foi substituída pelo duo Twenty One Pilots.



