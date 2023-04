Theresa Rachel homenageia Dona Ivone Lara em show gratuito no CCBNB

Theresa Rachel realiza show gratuito neste sábado, 22, no CCBNB; cantora cearense irá homenagear Dona Ivone Lara

A cantora cearense Theresa Rachel se apresenta, neste sábado, 22, no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). No show gratuito marcado para iniciar às 19 horas, a compositora e violonista irá homenagear Dona Ivone Lara.

A artista cearense contará com uma banda formada pelos músicos Mauro Viana, que assume a direção musical e o cavaquinho, Robson Gomes, nos teclados, Ailton Santana, na flauta, e com Felipe de Paula e Arthurzinho de Sousa na percussão.

O show especial irá celebrar o centenário de um dos grandes nomes do samba. Dona Ivone Lara faleceu em 16 de abril de 2018, aos 97 anos de idade, após piora de um quadro de anemia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Autora de "Sonho Meu", "Acreditar" e outros sucessos, Ivone Lara era conhecida como a Rainha do Samba ou a Primeira-Dama do Samba.

LEIA TAMBÉM Gratuito: Waldonys e Neguinho da Beija-Flor fazem show em Viçosa

Na apresentação de sábado, Theresa Rachel irá cantar músicas que foram sucesso na voz de Dona Ivone Lara, como "Alvorecer", "Doces recordações", "Canto do meu viver", "Tendência", "Bodas de ouro", "Sorriso negro", "Sorriso de criança" (D. Ivone/Delcio Carvalho), "Tiê", "Liberdade", "Sonho meu" e outros.

Theresa Rachel canta Dona Ivone Lara

Quando : sábado, 22, a partir de 19 horas

: sábado, 22, a partir de 19 horas Onde : CCBNB Fortaleza (Rua Conde D´Eu, 560, Centro)

: CCBNB Fortaleza (Rua Conde D´Eu, 560, Centro) Mais informações : no Instagram @ccbnbfortaleza e @musicadoceara

: no Instagram @ccbnbfortaleza e @musicadoceara Gratuito



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags