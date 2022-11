Cantora do Abba vira renomada juíza sueca em fake news de bolsonaristas

A vocalista do grupo Abba, Agnetha Fältskog, foi alvo de notícia falsa criada por grupos bolsonaristas. De acordo com a informação divulgada, a cantora seria uma renomada juíza sueca, chamada Anna Ase, que estaria comentando sobre um suposto caso de fraude nas eleições brasileiras.

Em vídeo que circula nas redes sociais com legenda falsa, a cantora aparece falando sobre o processo eleitoral do Brasil e considerando “duvidoso um presidente tão popular ser o primeiro a não se reeleger”.

Na verdade, a entrevista utilizada foi feita em 2013 para o programa Skavlan. No momento, a artista contava sobre o período em que ficou sem compor para aproveitar o tempo em casa com os dois filhos.

Essa não é a única notícia falsa envolvendo celebridades criada por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) desde o fim das eleições.

A cantora Lady Gaga foi apontada como uma funcionária do Tribunal de Haia e responsável por promover uma intervenção federal no país.



Mia Khalifa também é outro nome que foi alvo de fake news. A influencer foi citada em uma manchete fictícia como "Diretora do Departamento Anti-Fraudes Eleitorais" do Tribunal de Haia e que estaria preocupada com as provas obtidas.

A matéria falsa chegou até Mia, que comentou sobre a manchete nas redes sociais.

"Ok, a esse ponto eu deveria estar me perguntando se estou atrasada para o trabalho. Eu acho que realmente tenho esse emprego", brincou.

Okay at this point I should be asking if I’m late for work, I think I actually have the job pic.twitter.com/zNzMWFvfHG