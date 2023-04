Colomba pascal: saiba a origem e onde encontrar em Fortaleza

Ovos de chocolate atraem atenção na Páscoa. Mas há outros alimentos que entram em destaque nesse período. A colomba pascal é um deles. Trata-se de um pão doce que pode levar frutas cristalizadas, chocolate ou outros insumos.

De origem italiana, o nome significa "pomba da Páscoa", em referência ao formato e período. Muitos acreditam que a colomba teria surgido na Idade Média, no século VI, quando os lombardos, um povo germânico, governados pelo rei Alboino, invadiram territórios vizinhos ao reino da Lombardia, na Itália.

Com a conquista da cidade de Pavia, o rei Alboino estava decidido a queimá-la. Até que na véspera da Páscoa de 572, um padeiro local presenteou o soberano com um pão doce em formato de pomba - a colomba pascal -, fazendo com que ele mudasse de ideia e a cidade fosse salva.

"A Colomba Pascal tem por tradição em alguns países da Europa e, principalmente, na Itália, ser o pão compartilhado no café da manhã de Páscoa", explica o chef Brunno Malheiros. "Prima do Panettone, ela tem um sabor delicado, textura leve e é rica em aromas pela presença de cítricos e fava de baunilha, o que a torna um pão doce super equilibrado e saboroso", destaca.

Popular no mundo, o prato ainda não tem tanto destaque no Brasil, afirma a chef Beatriz Montenegro. "A colomba pascal é um produto que ainda muita gente não conhece, mas que fora do Brasil já tem uma tradição superantiga, especialmente na Itália. Ela se diferencia por ser um produto feito exclusivamente para essa época do ano e ter característica de ser um pão extremamente leve e adocicado", comenta.

Em Fortaleza, há opções para comprar a colomba. A Cheiro do Pão, do chef Brunno, tem nos sabores de laranja sicília e chocolate meio amargo ou frutas vermelhas e chocolate ao leite, no tamanho único de 550g e custando R$ 120 cada. Para comprar, é necessário consultar a disponibilidade no estabelecimento.

Outra opção é a Petite Surprise da chef Beatriz, que também pesa 550g, e tem dois sabores: chocolate e frutas. Custa R$ 43 e as encomendas podem ser feitas até o dia 15 de abril.

Há também a linha da Bauducco disponível nos supermercados, com opções de frutas cristalizadas e gotas de chocolate, com tamanhos variados, de 100g até 700g. Há ainda a linha Maxi com opções de Trufa, Mousse de Chocolate e Snickers, além da mini (100g) de M&M's.

Já a Casa Bauducco possui linha exclusiva, diferente da versão vendida nos supermercados, nos sabores de frutas cristalizadas, gotas de chocolate, passas e damasco, brigadeiro gourmet e meio amargo. O tamanho varia de 100g até 800g. Valores a consultar.

Colomba Pascal: dica do chef

Brunno Malheiros, dono da Cheiro do Pão, é um dos chefs que produz o prato em Fortaleza. "Nossa colomba, assim como o panetone, leva 3 dias para ficar pronta. Utilizamos farinha italiana, manteiga francesa, fava de baunilha, frutas cristalizadas italianas, chocolate belga, cobertura de amêndoas e não leva nenhuma adição de químicos ou conservantes. O resultado é um produto leve, que desfia como um algodão doce, sem excesso de açúcar e muito saboroso", relata.

A colomba da Cheiro do Pão é vendida apenas no período de Páscoa e é produzida em tamanho único de 550g. Há duas opções de sabores: laranja sicilia e chocolate meio amargo ou frutas vermelhas e chocolate ao leite, custando R$ 120 cada. O estabelecimento não trabalha com encomendas e sim produz semanalmente quantidade limitada do produto. Para comprar, é necessário ir até o local ou pedir através do delivery.

"As fornadas da Cheiro do Pão acontecem de quarta a sábado, das 10 às 18 horas e atendemos via delivery ou fisicamente. Os pedidos acontecem direto pelo nosso WhatsApp e no Instagram sempre divulgamos as fornadas da semana", explica o chef.

Outra opção é a confeitaria e padaria artesanal Petite Surprise da chef Beatriz Montenegro. "Atualmente, fazemos a colomba pascal italiana com fermentação natural, isso significa que levamos cerca de 2 dias de preparo fazendo desde a massa até o preparo do recheio para que ela tenha como característica um sabor leve e textura macia e não seja acrescentado nenhum tipo de conservante", conta.

A colomba produzida pelo estabelecimento tem 550g e duas opções de sabores: chocolate e frutas. "A colomba de chocolate é feita com um blend de chocolate meio amargo, ao leite e branco, enquanto que a de frutas é saborizada com uma pasta de laranja caseira, frutas cristalizadas, uva passa e chocolate branco", comenta. Custa R$ 43 e as encomendas podem ser feitas até o dia 15 de abril. Atualmente, a Petite Surprise tem atendimento somente online.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 04-04-2023: Comes &Bebes Colomba Pascal na Cheiro do Pão. (Foto: Samuel Setubal) (Foto: Samuel Setubal)



Há ainda a colomba pascal da Bauducco, que pode ser encontrada em diversos supermercados de Fortaleza, além das Lojas Americanas e e-commerces, como Magazine Luiza e Casas Bahia. A empresa tem diversas linhas. A tradicional com frutas cristalizadas pode ser encontrada nas versões de 100g (R$ 9,99), 454g (R$ 23,99) e 700g em embalagem presenteável (R$32,99).

Há também a Chocolomba, com cobertura açucarada de cacau e gotas de chocolate, disponível nas versões de 100g (R$ 9,99), 454g (R$ 23,99) e na versão de 700g em embalagem presenteável (R$ 32,99). Já a linha Chocolomba Maxi está disponível nas versões de 600g, pelo preço médio de R$ 29,99, nos sabores Trufa, Mousse de Chocolate e Snickers. Outra opção é a linha mini, de 100g, com os sabores frutas cristalizadas, chocolomba e chocolomba de M&M's. Os produtos custam em média R$ 12,99.

A Casa Bauducco tem também uma linha exclusiva de colomba pascal, diferente da versão vendida nos supermercados, e que pode ser comprada nas lojas que ficam nos shoppings Iguatemi Bosque e RioMar Fortaleza. Há diversos sabores: frutas cristalizadas, gotas de chocolate, passas e damasco, brigadeiro gourmet e meio amargo. Também há diferentes tamanhos, com opções de 100 até 800 gramas. Os preços variam entre R$ 29,90 a R$ 99,90.

Colomba Pascal: onde encontrar em Fortaleza

Cheiro do Pão



Quando: quarta a sábado, das 10 às 18 horas

Onde: R. Júlio Azevedo, 399 – Papicu

Quanto: R$120

Encomendas: 85 99921.3333

Instagram: @cheirodopao

Petite Surprise



Quando: encomendas até dia 15 de abril

Quanto: R$43

Encomendas: petitesurprisedoceria.com ou 85 99655.0659 (WhatsApp)

Instagram: @petitesurprise.doceria



Bauducco



Onde: supermercados, Lojas Americanas e e-commerces

Quanto: preço variável



Casa Bauducco

Onde: RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) e Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 – Edson Queiroz)

Quanto: R$ 29,90 a R$ 99,90

Instagram: @casabauduccoriomarfortaleza e @casabauduccoiguatemifortaleza

