Páscoa 2023: Os novos recheios e texturas dos ovos de chocolate

Junto com a mensagem cristã de renovação, a Páscoa traz consigo as novidades do mercado de chocolates. Profissionais da área apostam desde os mimos simbólicos a ovos cheios de arte e ousadia. Páginas 1, 3 e 5

Um dos períodos mais doces do ano se aproxima…um momento para refletir, comemorar com amigos e familiares, e adocicar o paladar. O Vida&Arte selecionou alguns locais para contar suas histórias e seu envolvimento com a celebração da Páscoa 2023. E claro que não irá faltar diversas opções e sabores dos famigerados ovos de chocolate.

Páscoa 2023: Sabor de clássicos do Cinema

Como uma forma de homenagear e relembrar a paixão por doces da última rainha da França, Marie Antoinette, a Antoinette Boutique de Doces surgiu em 2014 na rua José Vilar na Aldeota.

"A história dos doces, bem como a história de Paris sempre foram inspiradoras pra mim. Desde que fui mãe, aos 20 anos, me descobri fazendo doces e, quando tive a certeza de que iria empreender, não tive dúvidas em transformar a Boutique que sonhava em realidade. Projetei a Antoinette para trazer além do paladar, a história de cada doce e a nossa história. Por isso é tão especial!", conta Renata Valentim, 37, diretora criativa do local.

O campeão de vendas é o temático "Auto da Compadecida", da linha Cinèma. O ovo é feito de chocolate ao leite e gold callebaut, com crispy de castanha de caju, recheado de doce de leite caseiro e caramelo feito com manteiga e flor de sal. Custa R$ 189 e tem 650g. Na mesma linha, o "Poderoso Chefão", inspirado no clássico dos cinemas, leva chocolate meio amargo com crispy de avelãs torradas, finalizadas com rosa de açúcar.

O recheio tem o gosto do licor Strega, bebida oficial da família Corleone. Custa R$ 189 e tem 650g. Para os que procuram de menor tamanho, há ovos por R$ 89 com 400g de chocolate ao leite com avelãs torradas e recheio de brigadeiro.

Na Antoinette, os produtos são 100% artesanais, sem adição de conservantes. A cada ano, o local desenvolve uma coleção inédita e exclusiva de ovos, dividindo com os seguidores nas redes sociais toda a criação da ideia, os testes, a escolha dos sabores, embalagem, etc.

"Essa época é muito especial, pois sabemos que cada pedido que sai de nossa produção está indo adoçar o momento, o almoço, o dia de uma pessoa, de uma família. E isso é lindo demais", conclui Renata.

FORTALEZA, CEARÁ, 28-03-2023 : Ovos de páscoa para a temporada de Páscoa. Na foto, ovos de colher da doceria Renata Antoinette. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) (Foto: FERNANDA BARROS)



Antoinette Boutique

Onde: Rua José Vilar, 1625 – Aldeota

Quando: terça a sexta, das 10h às 19 horas; sábados das 10h às 18 horas

Mais info: @antoinetteboutiquedoces



Páscoa 2023: Tempo de renovar

Em 1993, em uma pequena cozinha familiar, surgia outro local que viria a ser uma conhecida doceria em Fortaleza, a Doce Gula. Mesmo com poucos utensílios e espaço limitado, não demorou muito para os doces e salgados ficarem conhecidos no bairro Cidade dos Funcionários, uma região pouco explorada no segmento de culinária naquela época.

Com o crescimento do pequeno empreendimento, a atual administradora, Silvia Vasconcelos, decidiu aprimorar sua experiência na cozinha, ingressando na faculdade. E foi aí que sua paixão pelos doces cresceu ainda mais. Hoje, ela possui formação em Gastronomia e Administração com habilitação hoteleira.

Lucas Marinho, 28, produtor de conteúdo do local, comenta que as tendências para os ovos de Páscoa em 2023 estão voltadas para as cascas, que recebem recheios e decorações envolventes, compondo um mix de textura, cor e sabor.

"Tão importante quanto o recheio, a casca dos ovos também merece atenção especial. Um chocolate nobre e de qualidade com temperagem correta resulta em uma casquinha visualmente brilhante, resistente e saborosa. Os tradicionais ovos verticais também reaparecem com força, porém repaginados e agora recheados", explica em entrevista.

Na Doce Gula, os ovos de colher mais pedidos são os que levam os recheios que remetem às festas de aniversário: brigadeiro e casadinho. Eles custam R$ 109, e têm 600g.

"Renovação é uma palavra que define bem essa época do ano que é a Páscoa. E os ovos simbolizam a vida e a esperança de que as coisas vão sim melhorar. Uma nova chance de recomeçar, fazer diferente e melhor que antes", conclui Lucas.

Doce Gula

Onde: Av. Oliveira Paiva, 1580 - Cidade dos Funcionários

Quando: segunda a sábado, das 11h às 20 horas; domingo, das 10h às 18 horas (apenas modalidade to go)

Instagram: @docegulaconfeitaria_

Telefone: (85) 98651.3278



