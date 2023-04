Ator dominicano Andrés Garcia morre aos 81 anos de idade

O ator Andrés Garcia faleceu na última terça-feira, 4, aos 81 anos de idade. Nascido na República Dominicana, em 24 de maio de 1941, Andrés viveu no México desde a infância e tinha nacionalidade mexicana.

Ganhando notoriedade no Brasil após participar da novela mexicana “O privilégio de Amar”, de 1998, que foi exibida pelo SBT no país no ano ano seguinte, o ator participou do elenco de “El Magnata”, de 1990, remake da novela brasileira “Novo amor”, de Manoel Carlos.

Um dos seus papéis mais notáveis na TV mexicana foi na telenovela “Mujeres Engañadas”, de 1999, no qual contracenou com Anahí, anos antes de tornar-se a Mia de “Rebelde”. A atriz e cantora prestou condolências ao companheiro de cena em sua rede social.

“Não consigo encontrar as palavras... Agradeço a Deus por me dar o dom do seu amor. Eu sei que você está em um lugar melhor agora. Eu vou te amar e lembrar de você por toda a minha vida com todo o meu coração, meu amado Andrés”, escreveu Anahí em seu perfil no Twitter.

Andrés Garcia sofria de cirrose hepática e havia enfrentado um câncer de próstata e leucemia. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada pela família do ator.



