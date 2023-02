RBD: Christian Chávez confirma lançamento de nova música

Integrante do RBD, Christian Chávez confirmou lançamento de música em cerimônia de premiação do TikTok Awards

Durante a cerimônia de premiação da edição mexicana do TikTok Awards, realizada na última terça-feira, 31, o cantor e compositor Christian Chávez confirmou que a banda RBD lançará “em breve” novas músicas. O artista deu a informação após ser questionado por repórteres no evento.

“Não escolhemos o single ainda, mas vêm músicas novas e estamos muito felizes de podermos lançar novas canções”, disse o RBD. A fala de Christian acontece em meio ao retorno do grupo, que já anunciou a turnê “Soy Rebelde” para este ano no Brasil.

☮️ Enquanto esperamos por Dulce Maria, vamos atualizando sobre o RBD.

Em entrevista à @EdenDorantes , Christian e Christopher confirmam que vem música nova do grupo "proximamente" e agradecem pelo amor e carinho dos fãs. pic.twitter.com/AMG7PPpilG

February 1, 2023

O pronunciamento do músico também ocorre depois de integrantes do RBD como Dulce Maria e Christopher Von Uckermann, além do próprio Christian, publicarem uma foto em que estavam reunidos em um estúdio. Na cerimônia do TikTok Awards, o grupo conquistou o prêmio de “Impacto Lendário”.



