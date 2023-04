Fã diz ter sido humilhado por equipe de Pabllo Vittar nos bastidores de show

Um fã relatou ter sido humilhado pela equipe de Pabllo Vittar e impedido de ter acesso à cantora mesmo possuindo um ingresso mais caro que garantia o encontro com a drag queen. O caso teria acontecido nesssa sexta-feira, 31, após um show no Tim Music Noites Cariocas, no Rio de Janeiro.

O fã é Luiz Dias, um estudante de 26 anos que se diz fã da cantora desde 2016. “A Pabllo me reconheceu e veio me cumprimentar, porém uma pessoa da equipe dela a puxou de volta para o camarim e disse que ia me atender depois. Fiquei aguardando e, então, veio uma pessoa da produção do show me informar que a Pabllo não queria me receber porque eu tinha gritado com a irmã dela”, escreve.

O jovem, no entanto, afirma não ter gritado com ninguém. “Em nenhum momento fui rude e gritei com alguém mesmo com um direito meu como fã e consumidor sendo negado.”

Pra quem queria saber quem é a pessoa por traz desse perfil está aí comprovando a quantos anos eu sou fã da Pabllo. Nunca pensei em passar por isso e não aceitarei que eu ou outro fã passe por isso novamente. pic.twitter.com/mZkrz9bFAA — penetra (@srluizlopes) April 1, 2023

Fã é bloqueado pela Pabllo Vittar em rede social

Após a situação, o jovem usou suas redes sociais para expressar sua insatisfação com a equipe da cantora. No Twitter, ele postou imagens antigas em shows da cantora de 2016 e acabou sendo bloqueado pela artista.

“Eu não queria envolver o que sinto pela artista nisso tudo, porém fui bloqueado por ela no perfil social dela. Não sei se foi ela mesma ou se foi a equipe que cuida da rede, mas é o perfil oficial dela”, disse ao portal da Band.



