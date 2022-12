Tomorrowland Brasil é confirmado para 2023

Jornal do Commercio

Jornal do Commercio Autor

Autor Jornal do Commercio

O festival Tomorrowland, o maior evento de música eletrônica do mundo, acontecerá no Brasil em 2023; Confira o que se sabe sobre o evento

Nesta quinta-feira, 21, a Tomorrowland anunciou em suas redes sociais que retornará ao Brasil em 2023. O evento é considerado o maior Festival de Música Eletrônica do mundo.

A Tomorrowland Brasil já ocorreu em 2015 e 2016 na cidade de Itu, no interior de São Paulo. Nomes como Armin Van Buuren, Afrojack, David Guetta e Steve Aoki se apresentaram nas edições.

"A contribuição que o festival deu à minha carreira é incomensurável e, mais que um marco, ele é uma necessidade cultural da nossa atualidade. Seja pra mim como artista, como ao público como espectador", destacou Alok, DJ brasileiro que participou do festival em 2015.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Tomorrowland Brasil ocorrerá nos dias 12, 13 e 14 de outubro de 2023. O festival será realizado em Itu, no interior de São Paulo. O local exato é o Parque Maeda, que foi palco das duas primeiras edições do Tomorrowland Brasil, em 2015 e 2016, será novamente a casa do festival.

“Além de sua grandiosidade como evento, a importância do Tomorrowland reflete em ações voltadas à cidade e à comunidade local. Temos orgulho em recepcionar este evento de visibilidade mundial em Itu, uma cidade historicamente turística,” afirmou o prefeito da cidade, Guilherme Gazzol.

Informações sobre venda e valores dos ingressos ainda não foram divulgadas.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags