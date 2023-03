BBB 23: Tina é vítima de racismo e xenofobia: "Aceita teu pixaim"

Equipe de Tina, participante da Casa do Reencontro do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23), fez denúncia e expôs ataques sofridos nas redes sociais

Tina Calamba recebeu uma série de ataques racistas e xenofóbicos nas redes sociais. A informação foi divulgada pela equipe da participante do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23), que compartilhou os comentários que ela tem recebido.

De acordo com a publicação, a equipe jurídica da participante foi acionada para averiguar os insultos. Dentre os comentários criminosos, alguns pedem para que ela "volte para o país" dela, Angola, enquanto outros dizem respeito ao cabelo de Tina: "Aceita teu pixaim".

"Nos vimos na responsabilidade de compartilhar algumas das inúmeras mensagens que estamos recebendo com crimes de racismo e xenofobia contra a Tina. Não existe mais uma barreira entre a internet e a impunidade.", publicou a equipe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS BBB 23: Fred Nicácio diz que não fica muito tempo no Reencontro: 'Racistas'

A equipe afirma que publicou os ataques com o intuito de trazer à tona a existência do racismo para aqueles que duvidam ou diminuem as dores dos que sofrem com isso todos os dias no Brasil.

"Já acionamos toda nossa equipe jurídica para cuidar e averiguar todos que estão proferindo ataques com teor racista e xenófobo.", continuou a legenda. "Cuide dos seus, a luta contra o racismo não é só nossa! Se você sofre ou sofreu algum tipo de racismo, conte-nos no direct! Queremos te ajudar!", diz a postagem.



BBB 23: Tina e Key brigam na Casa do Reencontro

Os ataques acontecem depois de Tina se envolver em uma briga com Key Alves na Casa do Reencontro. A jogadora de vôlei começou a discutir com Tina afirmando que ela estava se envolvendo na conversa entre ela e Fred Nicácio. A modelo se irritou por ter sido chamada de "garota".

A angolana rebateu a atleta. Em meio a confusão, Gustavo começou a chamar Tina de “garotinha” e a comparou com uma criança, o que a deixou ainda mais irritada. Outros ex-participantes tiveram de separar as duas.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags