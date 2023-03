Morre DJ Jamaika, ícone do rap no Distrito Federal, aos 55 anos

Nesta quinta-feira, 23, Jefferson da Silva Alves, mais conhecido como DJ Jamaika, morreu em Brasília. Ele tinha 55 anos e lutava contra um câncer na coluna. Sua família comunicou o falecimento pelas redes sociais do artista.

“Ele certamente teria deixado para nós a mensagem de seguir nossos sonhos, e dar uma chance para nós mesmos. Seu legado musical será eterno", constava na nota.

O rapper de Ceilândia era conhecido por músicas como "Tô só observando", "Do pó ao pó", "2 malucos num Opala 71", além de já ter cantado com MV Bill. DJ Jamaika também participou do filme "Branco Sai, Preto Fica", de Adirley Queirós, lançado em 2015.

O cantor, que estava internado no Hospital do Paranoá, no Distrito Federal, havia acabado de lançar o clipe da música “A Chuva", parceria com a filha Saphira.

Os fãs do artista e também pessoas que o acompanhavam nas redes sociais lamentaram a morte do DJ. “Suas músicas marcaram minha infância e adolescência... Jamais será esquecido, foi e sempre será uma lenda do rap nacional", comentou um internauta.

