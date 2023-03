Gratuito: Cidades do Ceará recebem formação continuada em Arte

Com atividades marcadas para acontecer entre os meses de março e dezembro, a Escola Livre Teatro da Boca Rica realiza a formação continuada com foco em ações culturais e artísticas.

Iniciando a programação, nesta sexta-feira, 24, a Câmara Municipal de Itapajé recebe a multirresidência criativa que irá desenvolver conhecimentos sobre as tecnologias audiovisuais.

Ministrada por Rodrigo Frota, diretor de arte e professor da Universidade Estadual do Cariri (Urca), a formação intitulada “A Cenografia e os Aspectos Visuais da Cena” em Itapajé ocorre até domingo, 26. As aulas são presenciais, ocorrendo de 14h às 18 horas e 19h às 22 horas, na sexta-feira e sábado, e das 10h às 14 horas, no domingo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Também | Curso gratuito aborda criação de personagens para o audiovisual

Na próxima semana, a programação segue para Tejuçuoca. Organizada por Ricardo Bessa, ator, diretor e designer de figurinos, a formação “Reciclando Figurinos e Ideias” ocorre entre os dias 31 de março e 2 de abril, e de 21 a 23 de abril. As aulas presenciais vão acontecer na Casa da Cultura do município.

Ao todo serão 17 atividades, sendo cinco experimentos cênicos, 10 multirresidências criativas e dois cursos avançados acontecendo nas cidades de Tejuçuoca, Itapajé, Jaguaribe, Guaramiranga e Fortaleza.

Na ocasião, formações nas áreas de teatro, dança, circo, ópera, música, performance, teatro de sombras, audiovisual, ofícios e tecnologias da cena, filosofia, sociologia e antropologia da arte e conteúdos sobre neurodiversidades serão disponibilizados.

Confira | Daniel Brandão abre campanha de financiamento de livro de desenho

As formações são gratuitas, com inscrições realizadas via formulário on-line.

Formação continuada da Escola Livre Teatro da Boca Rica

Quando: 24 de março até 17 de dezembro

Onde: Tejuçuoca, Itapajé, Jaguaribe, Guaramiranga e Fortaleza

Inscrições: via formulário on-line

Mais informações: (85) 98758.1374 ou no Instagram @teatrodabocarica

Gratuito

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags