Velório de Canisso será aberto ao público e acontecerá em Barueri

O velório de Canisso, conhecido por integrar o grupo Raimundos como baixista, será aberto ao público. A banda anunciou nas redes sociais que a despedida dos fãs vai acontecer nesta quarta-feira, 15, no Ginásio José Corrêa, em Barueri (SP).

"É triste anunciar a morte do nosso grande mestre Canisso, ele é um ídolo para muitos e deixou um imenso legado para os fãs e aqueles que o querem bem, descanse em paz, Mestre, você vive em nossos corações", anunciou o Instagram da banda.

José Henrique Campos Pereira, o Canisso, nasceu na cidade de São Paulo e se tornou baixista dos Raimundos, banda de rock brasileira formada em Brasília, em 1987, e referência no gênero musical na década de 1990.

Canisso morreu aos 57 anos, na manhã desta segunda, às 11h30. Nas redes sociais do baixista, foi informado que ele sofreu uma queda após ter um desmaio e, por isso, foi direcionado ao hospital.

Filho caçula do músico, Pedro Toscano lamentou a morte do pai em postagem nas redes sociais. "Ele está em um lugar muito melhor agora tocando seu lendário baixo".

Canisso: história da banda Raimundos

A banda tem nove álbuns de estúdio e soma mais de 35 anos de carreira. Entre os hits, "Mulher de Fases", "A Mais Pedida" e "Eu Quero Ver o Oco".

A história do grupo de Brasília tem duas fases principais: a primeira com o vocalista Rodolfo Abrantes (que durou até 2001). A segunda fase é marcada pela liderança do guitarrista Digão.

