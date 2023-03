Oscar 2023: brasileiro fez filme vencedor de quatro estatuetas

Nascido em Belo Horizonte, Daniel Dreifuss, de 44 anos, realizou o sonho de muitos brasileiros ao vencer a maior premiação do cinema mundial. Pelo filme "Nada de novo no front", o produtor levou quatro estatuetas.

O filme que Daniel produziu venceu nas categorias filme internacional, representando a Alemanha, direção de arte, trilha sonora e fotografia. Com quatro estatuetas do Oscar 2023, o longa-metragem foi superado apenas por "Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo", que recebeu sete prêmios.

"A partir de hoje à noite... Serei para sempre um produtor de um filme vencedor de #oscar - apesar de tudo... que permanecerá...", escreveu ele em seu perfil do Instagram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A produção de Daniel conta a história de um adolescente que foi convocado para atuar na linha de frente da Primeira Guerra Mundial e é baseado nas memórias de Erich Maria Remarque (1898-1970), autor do romance homônimo.

Em entrevista ao G1, o belo-horizontino comemorou a conquista e os prêmios recebidos: "Lembro de assistir ao Oscar lá na minha casa, no Sion, mas era outro mundo. Estar do lado de dentro do teatro, com algo que é fruto do meu trabalho, eu não imaginava. Espero que isso inspire outras pessoas", disse o produtor.

Sobre o roteiro do longa-metragem, ele conta que insistiu com os roteiristas para resgatar o texto original do livro em alemão e fazer "uma versão mais visceral". O produtor, que é neto de um guerrilheiro da Segunda Guerra Mundial, destaca: "O filme mostra a estupidez dessa guerra. Quando eu vi o roteiro, me identifiquei imediatamente. Essas pessoas viviam em mim, estavam na minha história, na minha família".

Sobre o assunto Oscar 2023: Ana Furtado é criticada por não deixar convidados falarem

Oscar 2023: 'Nada de Novo no Front' ganha Melhor Filme Internacional

Oscar 2023: Lady Gaga ajuda fotógrafo a se levantar

Oscar 2023: Brendan Fraser vence como Melhor Ator por 'A Baleia'

Oscar 2023: 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo' ganha Melhor Direção

Oscar 2023: confira lista de todos os vencedores da premiação

Oscar 2023: Lista de todos os vencedores da premiação

Melhor Filme

"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Atriz

Michelle Yeoh, por "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Ator

Brendan Fraser, por "A Baleia"

Melhor Direção

Daniel Kwan e Daniel Scheinert, por "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Atriz Coadjuvante

Jamie Lee Curtis - "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Ator Coadjuvante

Ke Huy Quan - "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Animação em Longa-metragem

"Pinóquio" de Guillermo Del Toro

Melhor Filme Internacional

"Nada de Novo no Front"

Melhor Música Original

"Naatuu Naatu", do filme "RRR", música de M.M. Keeravaani, letra de Chandrabose

Melhor Edição

"Tudo em todo lugar ao mesmo tempo"

Melhores Efeitos Visuais

"Avatar: o caminho da água"

Melhor Roteiro Original

"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Som

"Top Gun: Maverick"

Melhor Curta de Animação



"The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse"

Melhor Curta Documentário

"The Elephant Whisperers"

Melhor Trilha Sonora

"Nada de Novo no Front"

Melhor Design de Produção

"Nada de Novo no Front"

Melhor Figurino

"Pantera Negra: Wakanda para Sempre"

Melhor Maquiagem e Penteados

"A Baleia"

Melhor Fotografia

"Nada de Novo no Front"

Melhor curta live action

"An Irish Goodbye"

Melhor documentário

"Navalny"

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags