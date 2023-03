Intitulada "The Queen and Her Corgis", a exposição fotografias da rainha Elizabeth II ao lado dos adorados cães da raça corgi

Seis meses após a morte da rainha Elizabeth II, Londres exibe desde a última quarta-feira, 8, uma exposição dedicada aos cães corgis da monarca britânica, reunindo fotografias suas ao lado dos adorados cães.

A exposição no museu Wallace Collection, intitulada "The Queen and Her Corgis" ("A Rainha e Seus Corgis"), exibirá nove fotografias tiradas ao longo da vida de Elizabeth II, cada uma capturando um período diferente e um vínculo único com seus famosos animais de estimação.

"É uma exposição muito pequena, mas realmente maravilhosa, que mostra nove fotos da rainha e seus corgis, passando por sua vida a cada dez anos", explica o curador da mostra, Xavier Bray.

Os cachorros de patas curtas, orelhas pontudas e costas longas são inseparáveis da imagem da monarca, que teve cerca de trinta deles ao longo de gerações, com preferência pela raça Pembroke, mas também criou o "dorgi", um cruzamento entre o corgi e o dachshund.

Famosos cães corgis da rainha Elizabeth II são retratados em exposição em Londres (Foto: DANIEL MATTHEWS / AFPTV / AFP)



As fotografias, selecionadas entre uma coleção de 5.000 imagens, retratam desde momentos espontâneos a retratos mais elaborados. A foto mais antiga data de julho de 1936 e mostra a ainda princesa Elizabeth, de 10 anos, brincando com dois de seus corgis, Jane e Dookie, em Londres.

"É possível ver a rainha, mas de uma perspectiva muito diferente, através desse relacionamento extraordinário que tinha com seus corgis", diz Bray.

Uma das imagens expostas foi capturada em 19 de setembro de 2022. Nas escadarias do Castelo de Windsor, Mick e Sandy aguardavam, escoltados por dois guardas, o cortejo fúnebre que deixou Londres após o grande funeral da monarca para percorrer a longa avenida que leva ao castelo, onde Elizabeth II foi enterrada em cerimônia privada.

Para sempre associados à Rainha da Inglaterra, estes dois corgis foram presentes dados à monarca pelo seu filho, Andrew. Elizabeth II morreu em 8 de setembro, aos 96 anos.



