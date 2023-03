Robert Blake, de 'A Sangue Frio' e 'Baretta', morre aos 89 anos

O ator americano Robert Blake, conhecido por seus papéis na série policial “Baretta” e no filme “A Sangue Frio”, morreu na última quinta-feira, 9, aos 89 anos. Ele também teve notoriedade por ter sido julgado e absolvido da morte de sua esposa no início dos anos 2000. De acordo com o jornal The New York Times, o falecimento de Blake foi noticiado por sua sobrinha, Noreen Austin, e a causa da morte foi uma doença cardíaca.

Blake, cuja carreira começou ainda na infância, na série “Our Gang” nos anos 1950, ficou famoso ao interpretar o detetive Tony Baretta na produção “Baretta”. Ele conquistou um Emmy em 1975 por sua atuação e recebeu outras três indicações, cada uma nos anos de 1977, 1983 e 1993.

Sobre o assunto Netflix: Mariana Costa revela bastidores de O Cangaceiro do Futuro

Oscar 2023: como e onde assistir ao prêmio?

Anitta é confirmada no elenco da série "Elite", da Netflix

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outro papel de destaque na sua carreira foi a interpretação do assassino Perry Smith em “A Sangue Frio”, adaptação cinematográfica do livro homônimo escrito por Truman Capote. A obra retrata o assassinato brutal de uma família no interior do Kansas, nos Estados Unidos.

Um dos pontos mais marcantes da trajetória de Blake, porém, esteve ligado a uma tragédia. Em 2002, ele foi preso acusado de matar a tiros sua esposa, Bonny Lee Bakley, do lado de fora de um restaurante. Ela faleceu em maio de 2001. Entretanto, depois de passar por julgamento, Robert Blake foi absolvido.

Na ocasião, Bonny foi encontrada morta com um tiro na cabeça no carro de seu marido, que estava estacionado em frente a um restaurante italiano no qual o casal havia acabado de jantar. Blake, porém, disse que não estava lá quando ela foi baleada e que havia retornado ao restaurante para pegar uma arma que havia deixado no local.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags