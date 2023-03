Netflix: Mariana Costa revela bastidores de O Cangaceiro do Futuro

Natural de Fortaleza e envolvida com a música e o teatro desde os sete anos, Mariana Costa revela ao Vida&Arte os bastidores de sua atuação na série “O Cangaceiro do Futuro”, da Netflix. Atuando ao lado de Edmilson Filho, conhecido por obras como “Cine Holliúdy" e "Bem-vinda a Quixeramobim”, a atriz se destacou na comédia cearense e já está a todo vapor nas gravações de um novo longa, “De repente, Miss!”, com direção de Hsu Chien.

“Eu comecei no teatro sem pretensão nenhuma. Comecei pra tentar me soltar mais e me expressar melhor, porque era muito tímida. Só que aí eu acabei gostando (risos). No período que eu fiz teatro musical, eu participei do Ceará Show, em Fortaleza, que ficou em cartaz por muito tempo e misturava muito do universo da cultura cearense com os artistas locais”, conta.

Mariana Costa: formação e valorização na arte

Mariana está cursando Direito, na Universidade de Fortaleza (Unifor), e Cinema na Vila das Artes. Ela afirma que, por sempre ter sido “ratinha de curso”, as oportunidades foram surgindo e os aprendizados aumentando. Questionada sobre qual caminho tem mais vontade de trilhar, a jovem afirma ter dúvidas, mas aponta o que faz seu coração pulsar.

“Para a gente que está no ambiente artístico é sempre uma dúvida e uma incerteza muito grande, porque sabemos da pouca valorização da nossa cultura e da arte em geral no Estado. Estou no penúltimo ano de direito e é uma área que me interessa, que traz pautas com as quais me identifico. Não sei se vou seguir, as coisas estão dando certo artisticamente e é por ela que meu coração pulsa mais”, revela.

Os bastidores de "O Cangaceiro do Futuro"

Sem fazer a menor ideia de para o que estava gravando, Mariana enviou um vídeo para sua assessora que já almejava a participação da artista em "O Cangaceiro do Futuro". A atriz fez teste para duas personagens e acabou sendo aprovada para interpretar Amelia. A segunda fase do processo envolveu uma reunião com parte do elenco para testar a química entre os atores, e em seguida, a artista já iniciou as gravações em Quixadá.

“De início, eu fiquei me questionando se ia dar certo, se eu ia conseguir. Mas, depois que eu fui entrando no processo, conhecendo a galera, entendendo mais do roteiro e da personagem, fui me sentindo mais à vontade, e a equipe contribuiu muito para isso. Gravar na nossa terra e em maioria com pessoas nordestinas, me fez sentir em casa e deixar tudo mais tranquilo”, comenta.

Durante quatro meses de gravação, Mari conta que viveu uma imersão muito especial em torno da sua personagem Amelia. Nos sets, ela ressalta ainda a ajuda que recebeu dos atores Edmilson Filho e Max Peterson para compreender melhor os posicionamentos de câmera.

Apesar do espaço conquistado no gênero da comédia, a atriz pontua o desejo de interpretar uma vilã futuramente, e também destaca o sonho de produzir seus próprios filmes. “Pretendo continuar trabalhando e atuando em projetos que eu tenha interesse e o coração pulse. Tenho vontade de colocar meus próprios projetos de roteiro, nos quais eu possa estar sempre reforçando nossas histórias e nosso sotaque. Temos muito a acrescentar, e muitas vezes está em falta ou não é representado de uma boa forma no mercado. Quero espalhar nossa cultura”, finaliza.

Confira entrevista completa

