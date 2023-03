Festival Tamarineiras realiza ação cultural em Icó no domingo, 12

A cidade de Icó, no Ceará, recebe na tarde deste domingo, 12, mais uma ação do Festival Tamarineiras. Por meio de música, poesias, performances, exposições, artes cênicas e debates, o evento promete homenagear o Centro Histórico da cidade.

Embaixo dos lendários e seculares pés de tamarindo que ficam à frente do sobrado de Dona Glória Dias, no Centro de Icó, o Festival Tamarineiras terá mais um dia de eventos artísticos em Icó. Neste domingo, o protagonismo de Dona Glória será homenageado a partir de lendas e histórias compartilhadas na cidade.

A matriarca em questão é considerada uma referência da resistência e braveza feminina, um importante símbolo para a luta das mulheres de Icó. Para essa celebração, o evento foi inteiramente produzido e estrelado por mulheres sertanejas que têm a arte como seu principal sustento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quem é Dona Glória Dias?

Segundo histórias populares na cidade, Dona Glória foi uma mulher que brigou com um homem importante da região chamado Barão do Crato. A confusão teve como enredo a pretensão dele de derrubar "pés de tamarindo" que ficavam em frente a sua casa.

De acordo com relatos, a mulher comprou uma grande quantidade de pólvora e ameaçou explodir o barão e a casa dele se fossem removidas as árvores. As plantas foram preservadas.

No domingo, a programação do festival acontecerá toda presencial. O momento está programado para o turno da tarde e reunirá programações com música, poesias, performances, exposições, teatro e debates que tem como propósito fomentar o fazer artístico das mulheres da região de Icó.

A quadrinista Milene Correia, autora da série de tirinhas "Emylle Sobre Rodas" publicada no O POVO, é uma das artistas presentes no O Festival Tamarineiras . Ela celebra o evento neste mês de março: "É tão bonito e tão importante ver e vivenciar na prática tantas linguagens artísticas diferentes com tantas mulheres diferentes, que também constroem e resistem construindo arte no Ceará, também fora da Capital".

Festival Tamarineiras

Quando: domingo, 12 de março, às 16 horas

Onde: Centro Histórico da Cidade de Icó (Rua Desembargador José Bastos)

Gratuito

Instagram: @culturanolargo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags