Escolas públicas de Fortaleza recebem murais artísticos

Um mural artístico, que integra série de 40 obras, será inaugurado na quinta-feira, 9 , na Escola de Tempo Integral Hildete de Sá Cavalcante, localizada no Mondubim. A instituição receberá o trabalho “O Cangaceiro e a Rosa”, assinado pelo artista Carlos Jardel, nesta quinta-feira, 9, às 14 horas. Nas próximas etapas do projeto da Prefeitura de Fortaleza, 27 escolas municipais e 13 escolas estaduais da Capital receberão os murais.

Ao todo, foram selecionados quarenta trabalhos e premiados dezoito artistas da Cidade, de diferentes técnicas e estilos. Os muralistas foram selecionados via Edital Painéis Artísticos nas Escolas, realizado em abril de 2022. Entre as metas da ação, está apresentar "um panorama das artes visuais para dentro das instituições públicas de ensino".

“Esse projeto tem três aspectos fundamentais: primeiro, os alunos passam a conviver com expressões artísticas da cidade, o que enriquece o seu repertório. Paralelamente, esses artistas passam a se fazer presentes na formação cultural e educacional da escola. Por fim, é uma experiência inédita no Brasil porque associa educação, patrimônio cultural e arte dentro do ambiente escolar”, destaca o prefeito José Sarto (PDT).

Confira os próximos murais a serem inaugurados:

"A dona do Gato", de Daniel Chastinet, na EMTI Leonel de Moura Brizola, no bairro Planalto Airton Sena;

"Abelha Jandaíra", de Franklin Stein, na EMTI Professor Expedito Parente, no Siqueira;

"A Barra do Ceará", de Raianny Queiroz, EMTI Aldemir Martins, na Barra do Ceará;

"Crianças na Praia", de Sandra Montenegro, na EMTI Educação Bilíngue Francisco Suderland Bastos Mota, no bairro Dendê.

Inauguração do primeiro Mural Artístico do projeto Painéis Artísticos nas Escolas

Quando: quinta-feira, 9, às 14 horas

Onde: EMTI Hildete de Sá Cavalcante (Rua A, Conjunto Residencial Marcos Freire, 547 - Mondubim)

