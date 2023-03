Inscrições para Prêmio de Literatura abrem nesta segunda-feira, 6

Edição de 2023 do Prêmio Oceanos de Literatura Portuguesa terá dois vencedores; premiação celebra produções em língua portuguesa

As inscrições para o Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa iniciam nesta segunda-feira, 6, a partir do meio-dia, horário de Brasília. Intitulado Oceanos, a premiação gratifica produções literárias escritas originalmente em língua portuguesa, tendo sido publicados de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

Na edição de 2023, o prêmio Oceanos traz novidades para os participantes. Dividido em duas categorias, sendo uma para poesia e outra englobando prosa e dramaturgia, o evento irá nomear dois vencedores.

O valor do prêmio foi aumentado para R$300 mil, que serão divididos igualmente aos dois vencedores de cada categoria. O Oceanos tem curadoria de Manuel da Costa Pinto, do Brasil, Isabel Lucas, de Portugal, Nataniel Ngomane, de Moçambique, e Matilde Santos, de Cabo Verde, com coordenação da gestora cultural luso-brasileira Selma Caetano.

O Prêmio Oceanos de Literatura é focado em escritos em língua portuguesa, independente do local em que foi editado. Na edição de 2022, por exemplo, a premiação recebeu inscrições de diversos países lusófonos como Angola, Brasil, Cabo Verde, Estados Unidos, Guiné-Bissau, Moçambique e Portugal.

Marcadas para iniciar na segunda-feira, 6, as inscrições são on-line e gratuitas, ficando abertas até dia 9 de abril.

Prêmio Oceanos de Literatura em Língua Portuguesa

Quando: 6 de março, a partir do meio-dia, até 9 de abril

Inscrições e mais informações: no site do Itaú Cultural

